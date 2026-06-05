A Estrada abre ás portas á cultura sidreira internacional
Milleiros de visitantes están chamados a participar nun evento que consolida o municipio como referente sidreiro de Galicia e punto de encontro internacional do sector
Moncho González
A Estrada volverá converterse este sábado 6 de xuño na capital internacional da sidra. A XIII Feira da Sidra reunirá na Praza do Concello a produtores de cinco países, milleiros de visitantes e unha ampla programación cultural e gastronómica que consolida esta cita como unha das máis singulares do calendario festivo galego. A participación de 24 lagares procedentes de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Portugal, Francia, República Checa e Letonia confirma o crecemento dun evento que naceu para poñer en valor a tradición mazanceira estradense e que hoxe é xa unha referencia internacional.
A feira abrirá as súas portas ás 12.00 horas baixo a gran carpa instalada na Praza da Constitución, onde os asistentes poderán degustar máis de vinte referencias diferentes de sidra elaboradas por produtores de distintos puntos de Europa. A organización prevé superar rexistros anteriores, tanto en participación como en consumo, cun total de 5.000 litros de sidra dispoñibles para a degustación, mil máis que na pasada edición.
Escaparate internacional da cultura da sidra
O atractivo da Feira da Sidra da Estrada reside na súa capacidade para reunir tradicións sidreiras moi diversas nun mesmo espazo. Xunto a nomes históricos de Asturias, Euskadi ou Cantabria estarán presentes lagares galegos e produtores internacionais procedentes de Portugal, Francia, República Checa ou Letonia.
Entre os participantes figuran sidrerías de referencia como Bereziartua, Astarbe, Carral, Cabueñes, Sidra Salvaxe ou Val de Traba, ademais de representantes locais como A Casa da Sidra, Peroja, Camiño, López Pampín ou Rabiosa, demostrando a vitalidade dun sector que segue medrando arredor da mazá e da elaboración artesanal.
A feira converte así A Estrada nun punto de encontro para profesionais, afeccionados e visitantes interesados en descubrir diferentes estilos de elaboración e degustación, desde as sidras naturais tradicionais ata propostas máis innovadoras.
Máis vasos, máis sidra e máis público
Un dos indicadores do crecemento do evento é a venda de vasos conmemorativos, que permiten acceder ás degustacións ilimitadas durante a xornada. Nesta edición puxéronse á venda 4.000 unidades, unha cifra récord que evidencia o interese que esperta a cita entre o público.
A previsión municipal é que milleiros de persoas pasen pola Praza do Concello ao longo da xornada, reforzando o impacto económico e turístico dunha celebración que cada ano atrae visitantes de toda Galicia e tamén doutras comunidades.
Música, gastronomía e ambiente festivo
A programación non se limita á degustación de sidra. Durante toda a xornada haberá espectáculos musicais. Pola mañá actuarán Galifunk e Señora DJ, mentres que pola tarde será a quenda de Son das Tabernas. Ás 19.00 horas celebrarase ademais a entrega do Grolo de Ouro, que este ano será para Leire Alkorta, xerente de Sagardoaren Lurraldea .
A festa comezará xa esta mesma noite coa estrea de “Son de Lagar”, unha proposta musical asociada á feira que contará coa participación de Kid Mount, Ünder & Diego Flâneur e Kike Varela na Praza da Constitución.
A oferta gastronómica completará unha experiencia que vai moito máis alá do saboroso caldo. A feira encaixa perfectamente dentro da estratexia municipal de promoción da mazá, a sidra e os produtos de proximidade, nun territorio historicamente ligado aos pomares e á elaboración sidreira.
Ruta da Sidra
O éxito da Feira da Sidra non é casual. A Estrada leva anos impulsando a recuperación da súa tradición sidreira a través da Ruta da Sidra, da plantación de novos pomares e do apoio aos produtores locais. A mazá converteuse nun elemento identitario do municipio e nun motor de dinamización económica e turística.
A XIII edición da feira chega así nun momento de plena consolidación. O aumento do número de lagares participantes, o crecemento do volume de sidra dispoñible e a resposta do público confirman que a aposta realizada hai máis dunha década, segue dando os seus froitos.
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