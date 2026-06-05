Barrantes volve brindar polo seu viño tinto
O municipio celebra do 4 ao 7 de xuño a LIII Festa do Viño Tinto do Salnés cun programa que combina tradición vitivinícola, gastronomía, concertos e cultura popular
Ribadumia ten unha cita marcada no calendario: a LIII Festa do Viño Tinto do Salnés e Exaltación das Variedades Autóctonas. Do 4 ao 7 de xuño de 2026, Barrantes converterase no gran punto de encontro para veciñanza, visitantes e adegueiros, nunha celebración que une tradición vitivinícola, música, gastronomía e cultura popular.
A festa nace co obxectivo de poñer en valor un produto profundamente ligado á identidade da comarca: o viño tinto do Salnés, símbolo de tradición, traballo no campo e orgullo local. Durante catro días, Barrantes converterase nun espazo aberto á convivencia, á gastronomía, á música e á defensa das variedades autóctonas, cun programa pensado para todos os públicos.
Unha programación para todos os públicos
A celebración comezará o xoves 4 de xuño, ás 21.00 horas, coa animación polas rúas de Festicultores Troupe, que abrirá o ambiente festivo antes dunha das grandes actuacións da noite: La Mecánica, encargada de poñer música e ritmo á primeira xornada.
O venres 5 de xuño chegará un dos momentos centrais da festa. Ás 13.00 horas, na carpa dos stands, terá lugar a apertura e inauguración oficial da LIII Festa do Viño Tinto do Salnés e Exaltación das Variedades Autóctonas. A xornada incluirá a actuación das pandereteiras Demos da Petaca, un showcooking con Cristian Falcón Penín, pasarrúas con Volandeira e Con de Xido, música cantada, concerto e verbena. Pola noite, o público poderá gozar de Antonio Barros e a AGMC de Ribadumia, da Verbena Sinfónica, e das orquestras Olympus e América de Vigo.
O sábado 6 de xuño será unha xornada especialmente destacada polo seu carácter institucional, gastronómico e popular. A mañá comezará coa recepción de autoridades e desfile ata a Carballeira de Barrantes, seguida da cata final e do acto de investidura dos valedores do Viño Tinto do Salnés. Haberá tamén lectura do pregón, degustación gratuíta de viño tinto, pan de millo e chourizos, ademais da entrega de premios aos mellores viños. A música e a animación estarán presentes durante todo o día coa Charanga MIL9, a Festa da Espuma, o tributo Nacional 81 - Os Repetidores de EGB, os Cantareiros Os Chispas do Lérez e, como prato forte da noite, a actuación de Capitol e Asia.
O domingo 7 de xuño a festa despedirase cun programa familiar e participativo. A xornada abrirase ás 10.00 horas coa IX Andaina Solidaria do Concello de Ribadumia, a beneficio da Asociación BATA. Ao longo do día haberá pasarrúas, xogos populares, un novo showcooking, sesión vermú co Dúo Prisma, espectáculo familiar coa compañía Sempre Arriba, concerto de Añoranza e M.80 e, xa de noite, o gran peche con Panorama. Ás 00.30 horas, os fogos de artificio porán o broche final a catro días de festa.
Máis alá da programación musical, a Festa do Viño Tinto do Salnés é unha oportunidade para descubrir Barrantes, achegarse á cultura vitivinícola da zona e compartir unha celebración que une tradición e presente. O viño, a gastronomía, as charangas, as orquestras, os xogos populares e os actos de exaltación fan desta cita unha festa completa, pensada para quen quere coñecer o territorio a través dos seus sabores e da súa xente.
A Festa do Viño Tinto do Salnés é moito máis ca unha celebración: é unha forma de brindar pola historia, polo traballo da terra e polo orgullo dunha comarca que mantén vivas as súas raíces. Do 4 ao 7 de xuño, Barrantes volverá ser o corazón festivo de Ribadumia, un lugar onde o viño, a música, a gastronomía e a tradición se atopan para celebrar a identidade do Salnés.
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