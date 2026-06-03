España bate su récord de solicitudes de patentes europeas en 2025: ¿qué son y qué revelan estos datos?

España ha batido en 2025 su récord de solicitudes de patentes europeas. Según revelaba a finales de marzo de este año la Oficina Europea de Patentes (EPO, por sus siglas en inglés) en su informe Technology Dashboard 2025, se registraron 2.255, un 2,9% más que el ejercicio anterior.

Además, las solicitudes procedentes de los Estados miembros de la EPO crecieron, de media, un 0,4%, bastante por debajo del crecimiento experimentado por España. Nuestro país representa el 1,1% del total de solicitudes presentadas ante la EPO y se sitúa en el 9º puesto por volumen de solicitudes dentro de la Unión Europea y en el 15º a nivel mundial.

Dentro de todas las solicitudes presentadas España, los ámbitos de la biotecnología, el sector farmacéutico y la tecnología médica representaron casi una cuarta parte. En concreto, se presentaron 181, 179 y 167 solicitudes, respectivamente. Además, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) lideró el ranking de solicitantes españoles, con 55 peticiones de patentes europeas.

¿Pero qué son exactamente las patentes europeas y en qué se diferencian de una patente estándar? ¿Y por qué España está creciendo en este ámbito? Rosa Hernández, ingeniera industrial y CEO de Eurekate Ingeniería, empresa especializada en patentes y marcas, lo aclara.

Diferencia entre patente europea y patente nacional

«Una patente europea es un procedimiento de protección de invenciones gestionado por la Oficina Europea de Patentes (EPO), que permite solicitar protección para una misma invención en múltiples países europeos mediante una única solicitud», explica Rosa Hernández.

Una investigadora trabajando en el laboratorio, en una imagen de archivo. / FDV

Es decir, la principal diferencia es el alcance geográfico. Como detalla la ingeniera, mientras que una patente española protege únicamente en España, una patente europea permite obtener protección en varios países europeos de forma centralizada, simplificando la tramitación y reduciendo costes administrativos frente a presentar solicitudes independientes en cada país.

Además, la Oficina Europea de Patentes realiza un examen técnico especialmente riguroso sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial de la invención, lo que convierte a la patente europea en una de las modalidades de protección tecnológica más prestigiosas a nivel internacional.

Un cambio de mentalidad que se refleja en las cifras

La CEO de Eurekate Ingeniería celebra los datos del informe difundido por la EPO: «Este crecimiento refleja una evolución muy positiva del ecosistema innovador español. Cada vez más empresas, universidades, centros tecnológicos e inventores son conscientes de que la innovación no solo debe desarrollarse, sino también protegerse».

Prototipos de inventos desarrollados por Eurekate Ingeniería. / Eurekate

De acuerdo con Hernández, existen diversos factores que explican esta tendencia. Por un lado, detecta una mayor inversión en I+D+i por parte de empresas y organismos públicos, así como una mayor internacionalización de las empresas españolas, que necesitan proteger sus desarrollos en mercados europeos e internacionales.

Asimismo, otro factor sería el crecimiento de sectores «altamente innovadores» como la biotecnología, la tecnología médica, las telecomunicaciones o la inteligencia artificial y una «creciente cultura de la propiedad industrial», impulsada por organismos como la OEPM, universidades, incubadoras y agentes especializados en patentes.

«El desafío es que los innovadores comprendan que una idea sin protección puede convertirse fácilmente en una oportunidad para terceros» Rosa Hernández — CEO de Eurekate Ingeniería

«En definitiva, España está avanzando desde un modelo basado únicamente en la generación de conocimiento hacia otro donde también se valora la protección jurídica de la innovación como activo estratégico», destaca la experta. Para ella, «España dispone de talento, capacidad técnica y una creciente cultura innovadora» y su papel en el ranking de patentes europeas podría seguir escalando se consigue que más innovaciones lleguen a protegerse.

«El desafío es que los innovadores comprendan que una idea sin protección puede convertirse fácilmente en una oportunidad para terceros. La patente transforma una innovación en un activo empresarial y ahí es donde realmente empieza su valor económico», expone. «Sin embargo, históricamente no hemos tenido una cultura tan arraigada de proteger nuestras ideas como sí ocurre en otros países más acostumbrados a convertir la innovación en propiedad industrial».

«Una patente no es solo un documento legal, sino una herramienta de competitividad, inversión y crecimiento empresarial» Rosa Hernández — CEO de Eurekate Ingeniería

Esta mentalidad, «afortunadamente», está cambiando, y para Rosa Hernández sería «conveniente» impulsar diversas medidas para avanzar en esa senda.

Por ejemplo, incrementar los incentivos fiscales asociados a la protección de la propiedad industrial; facilitar el acceso de pymes y emprendedores a programas de ayuda para el registro de patentes; reforzar la formación en propiedad industrial dentro de universidades, centros de formación profesional y escuelas de negocio; potenciar la transferencia tecnológica entre universidades y empresas; y, por último, difundir casos de éxito que ayuden a comprender que «una patente no es solo un documento legal, sino una herramienta de competitividad, inversión y crecimiento empresarial».

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Si tú también tienes ideas innovadoras y no saben por dónde empezar para transformarlas en un potencial económico real, la empresa Eurekate Ingeniería es tu mejor aliada.

La compañía diseña estrategias adaptadas a cada proyecto, desde el estudio de patentabilidad, donde se analiza si la idea cumple los requisitos técnicos y legales, hasta el registro oficial, paso imprescindible para iniciar la comercialización con plena seguridad jurídica.

Para consultar a los expertos de Eurekate es posible concertar una cita online sin coste o agendar una cita presencial en una de sus oficinas.

Hasta este verano, la empresa estará presente en Salamanca, Madrid y Vigo, pero después mantendrá exclusivamente la sede de la ciudad olívica. Esta oficina se estrenó en agosto de 2025 y está ubicada en el número 19 de la calle Oporto, en pleno centro.