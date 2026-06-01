La Feria del Coche de Ocasión llega al IFEVI

El sector del vehículo de ocasión en Galicia se prepara para vivir uno de los hitos más relevantes y esperados de todo el año. El Instituto Ferial de Vigo, ampliamente conocido como IFEVI, se convertirá en el epicentro absoluto del mercado automotriz del noroeste peninsular con la llegada de la primera edición de la Feria del Coche de Ocasión de Vigo 2026.

Esta cita clave del VO está estratégicamente programada para celebrarse durante el primer fin de semana del próximo mes, concretamente desde el viernes 5 hasta el domingo 7 de junio. Se trata de un momento del año idóneo y cuidadosamente escogido por la organización, ya que el mes de junio coincide tradicionalmente con un marcado repunte al alza en las ventas de vehículos usados. Ante la inminente cercanía del periodo estival y vacacional, la feria se erige como la opción ideal y la oportunidad perfecta para quienes buscan cambiar de coche, adquirir un seminuevo o hacerse con un kilómetro cero, planificando sus próximos viajes de verano con total tranquilidad y con las mejores garantías del mercado.

El salón nace con el firme propósito de simplificar el proceso de compra y aportar ventajas competitivas irrepetibles. / Jose Lores

Para facilitar el acceso y garantizar que nadie se pierda este gran salón, la organización ha dispuesto un horario sumamente cómodo y accesible. Las puertas del recinto ferial permanecerán abiertas durante doce horas ininterrumpidas en sus tres jornadas, abriendo al público desde las once de la mañana hasta las ocho de la tarde de forma continuada. Los asistentes podrán adquirir sus entradas por un precio de tan solo 3 euros, disponibles de manera anticipada a través de la web oficial de eventosmotor.com o directamente en la taquilla física del IFEVI durante los días del evento. Además, con el objetivo de fomentar un ambiente familiar y cercano, los niños de hasta 12 años disfrutarán de entrada completamente gratuita y se permitirá el acceso con mascotas al recinto.

El verdadero plato fuerte de esta primera edición radica en su volumen de stock y, sobre todo, en una propuesta de formato inédita que promete romper récords en la comunidad gallega. Por primera vez en la historia del recinto vigués, una feria de ocasión fusionará bajo el mismo techo el enorme potencial y la fiabilidad de los concesionarios oficiales de las marcas con el dinamismo, la agilidad y la experiencia de las empresas de compraventa de vehículos más importantes del sector. Esta convivencia estratégica rompe el esquema tradicional de un mercado de ocasión habitualmente disperso y complejo. Al unirse ambos mundos en un único evento, el comprador podrá contrastar, evaluar y comparar condiciones, precios y coberturas en tiempo real, obteniendo lo mejor de cada sector: la estricta garantía de los programas oficiales de los fabricantes y la amplia flexibilidad del mercado multimarca independiente.

Las dimensiones del despliegue comercial que acogerá el IFEVI son verdaderamente descomunales. La feria ocupará una superficie aproximada de 20.000 metros cuadrados, donde se concentrará una previsión de alrededor de 1.200 automóviles listos para su venta inmediata. Semejante despliegue supondrá un auténtico hito en la comunidad para una exposición comercial de estas características. Los visitantes se encontrarán ante la mayor diversidad posible de segmentos y carrocerías para satisfacer cualquier tipo de necesidad o presupuesto.

La oferta abarcará desde prácticos utilitarios y compactos urbanos, pasando por elegantes berlinas, espaciosos vehículos familiares y furgonetas, hasta una amplísima selección de los cotizados y demandados SUV. Por supuesto, las nuevas tecnologías también tendrán un protagonismo central a través de una nutrida representación de vehículos híbridos y eléctricos, complementada por la exclusividad de vehículos de lujo.

Cada uno de los 1.200 coches expuestos contará con un respaldo técnico e histórico impecable antes de su entrega definitiva. / Jose Lores

Más allá de la ingente cantidad de vehículos expuestos, el salón nace con el firme propósito de simplificar el proceso de compra y aportar ventajas competitivas irrepetibles. Los expositores acudirán a la cita con agresivos descuentos de feria, precios especiales y ventajosas condiciones de financiación diseñadas de forma exclusiva para cerrar operaciones comerciales durante las tres jornadas del evento.

A estas agresivas promociones económicas se sumará un servicio de asesoramiento profesional de primer nivel. Los mejores especialistas del sector de la automoción guiarán y orientarán al comprador en su toma de decisiones con información de calidad y sin presiones. Todo ello vendrá acompañado de una tranquilidad absoluta para el cliente, dado que cada uno de los 1.200 coches expuestos contará con un respaldo técnico e histórico impecable antes de su entrega definitiva. Con este despliegue, la Feria del Coche de Ocasión de Vigo entra con fuerza en el calendario gallego con la clara ambición de consolidarse como la gran cita de referencia del vehículo de ocasión en todo el noroeste de España.