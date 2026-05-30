Soluciones para una cadena de suministro exigente

El transporte de mercancía frigorífica se ha consolidado como uno de los segmentos más exigentes y estratégicos dentro de la logística marítima global. En este contexto, MSC es uno de los actores clave del sector, combinando una red global de gran alcance, tecnología avanzada y soluciones específicas para garantizar la integridad de la cadena de frío. La compañía opera una red marítima de más de 300 rutas que conecta más de 520 puertos, lo que le permite ofrecer soluciones logísticas eficientes y competitivas para el transporte de mercancía reefer a escala global. Esta capacidad de conexión resulta clave para garantizar que los productos del mar puedan llegar en condiciones óptimas a cualquier destino.

Productos en la lonja. | MSC

Galicia es una de las grandes plataformas exportadoras de productos del mar, y Vigo, como uno de los principales hubs pesqueros del sur de Europa y líder de descarga de pesca fresca en España, desempeña un papel esencial en este ecosistema. Su posición estratégica, la fortaleza de su industria pesquera y su capacidad logística lo convierten en un punto clave para las exportaciones de productos del mar. La presencia de MSC en Vigo no solo demuestra su compromiso con el sector, sino que facilita la conexión de este puerto con redes marítimas internacionales que permiten a las empresas gallegas acceder a mercados de todo el mundo con garantías de calidad y eficiencia.

Una logística altamente especializada

El mantenimiento constante de la temperatura, la trazabilidad del producto y la fiabilidad en los tiempos de tránsito son factores críticos para las empresas que necesitan transportar productos del mar. Además, esta complejidad se ve acentuada por factores estructurales como la estacionalidad de las capturas y la volatilidad de la demanda.

Consciente de esta exigencia, MSC ha desarrollado una propuesta integral orientada a dar respuesta a las necesidades de exportadores, importadores y operadores vinculados al sector pesquero. El transporte reefer requiere una planificación precisa que permita equilibrar la disponibilidad de equipo, las rutas y las necesidades del mercado global. A estos elementos se suman además factores externos, como cambios en las rutas marítimas, congestión en determinados puertos o desequilibrios en el reposicionamiento de contenedores, que continúan afectando a la cadena de suministro. En un contexto de creciente demanda, la compañía cuenta con una de las flotas de contenedores reefer más grandes y avanzadas del mundo, lo que le permite seguir apoyando a las empresas del sector pesquero gallegas. Solo en 2025, a nivel mundial MSC transportó más de 2 millones de contenedores reefer apoyándose en una red internacional que conecta los principales mercados de consumo con los puntos de origen de los productos frescos y congelados.

Propuesta de valor

Uno de los aspectos fundamentales de MSC es la tecnología aplicada a la logística de frío. Herramientas digitales como MSC iReefer permiten monitorizar en tiempo real parámetros clave como la temperatura, la humedad y la ubicación de la mercancía. Este nivel de visibilidad no solo aporta mayor control operativo, sino que facilita una toma de decisiones más rápida y eficaz ante posibles incidencias, contribuyendo a preservar la calidad de productos altamente sensibles, como el pescado y el marisco. A esta apuesta por la innovación se suma un enfoque basado en la especialización. MSC dispone de equipos locales especializados en el transporte reefer que trabajan de forma coordinada con exportadores e importadores, diseñando soluciones a medida para cada tipo de mercancía. Este conocimiento permite anticipar necesidades en función de factores como las temporadas de pesca o los patrones de consumo, optimizando así la planificación de las cargas.

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La combinación de una red global sólida, inversiones continuas en tecnología y un enfoque centrado en el cliente permite a la compañía no solo responder a las demandas actuales del mercado, sino anticiparse a los retos futuros de la logística reefer. El futuro estará marcado por la digitalización, la necesidad de optimizar los flujos logísticos y la adaptación a un mercado cada vez más dinámico. Para Vigo, esta evolución supone una oportunidad para seguir consolidando su papel como puerta de entrada y salida de productos del mar a nivel internacional, impulsado por una logística cada vez más conectada, tecnológica y especializada.