Ponte Caldelas volve citarse coa súa festa máis emblemática

A LVIII Festa da Troita combina gastronomía, música e deporte nun programa pensado para atraer tanto á veciñanza como aos visitantes

Edición anterior da Festa da Troita. / Fdv

B. C.

Ponte Caldelas volverá converterse nun dos grandes puntos de encontro do calendario festivo galego coa chegada dunha nova edición da Festa da Troita. Os días 30 e 31 de maio, a vila acollerá un amplo programa de actividades que combinará gastronomía, música, cultura popular e competición deportiva arredor dun dos produtos máis representativos dos seus ríos.

Declarada Festa de Interese Turístico de Galicia, esta celebración alcanza este ano a súa 58ª edición, consolidándose como unha das citas máis veteranas e emblemáticas da comunidade. O evento naceu en 1967 por iniciativa dun grupo de afeccionados á pesca e, desde entón, medrou ata converterse nun referente para veciñanza e visitantes.

O sabor máis característico de Ponte Caldelas

Se hai un elemento que identifica esta festa é a degustación de troita. O posto gastronómico volverá abrir as súas portas durante as dúas xornadas para ofrecer aos asistentes a oportunidade de probar un produto estreitamente vinculado á historia e ao patrimonio natural da vila.

Ano tras ano, esta proposta convértese nun dos grandes reclamos da celebración, atraendo visitantes que aproveitan a ocasión para descubrir a riqueza culinaria da zona.

A pesca, no corazón da festa

A historia da Festa da Troita está estreitamente ligada ao río Verdugo e á afección pola pesca deportiva. Por iso, os concursos continúan sendo unha das actividades máis agardadas da programación.

O sábado pola mañá serán os pescadores sénior e veteranos os encargados de abrir a celebración, mentres que o domingo tomarán o relevo as categorías feminina, xuvenil e infantil. A entrega de premios, prevista para o mediodía do domingo, servirá para recoñecer o esforzo dos participantes e poñer en valor unha tradición que segue moi viva no municipio.

Música para acompañar a celebración

A programación musical terá tamén un papel destacado. Os coros, as actuacións folclóricas e o Troita Folk achegarán diferentes estilos ao longo da fin de semana, creando un ambiente festivo nas rúas de Ponte Caldelas.

A verbena do sábado, coa participación da orquestra Metrópolis e do trío Tic Tac, será un dos momentos de maior afluencia de público, mentres que os concertos da Banda de Música de Marín contribuirán a reforzar o carácter popular e familiar da cita.

A Festa da Troita é un dos eventos gastronómicos e turísticos máis recoñecidos de Galicia e que non perde a súa esencia: render homenaxe ao río, á pesca e á tradición dunha localidade que cada ano abre as súas portas para compartir unha parte fundamental da súa identidade.

