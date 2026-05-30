Casi 50 años impulsando el transporte y la logística en Galicia

Con casi cinco décadas de trayectoria, ASETRANSPO-CETM Pontevedra se ha consolidado como una de las organizaciones de referencia del transporte de mercancías y la logística en Galicia. Constituida formalmente en 1977, la asociación nació con un objetivo claro: representar y defender los intereses de un sector estratégico para la economía gallega. «Nuestro principal cometido es la defensa y representación de los intereses del sector, con absoluta vocación de servicio y mejora continua», explica Ramón Alonso Fernández, presidente de Asetranspo.

Desde sus sedes en Vigo, Pontevedra y Porriño, la organización ofrece apoyo técnico, formación y asesoramiento especializado a un tejido empresarial cada vez más diverso y complejo. En la actualidad, Asetranspo agrupa a más de 450 empresas vinculadas al transporte por carretera y la logística, desde autónomos y pequeñas flotas hasta operadores logísticos o compañías relacionadas con excavaciones y obra civil. En conjunto, estas empresas superan los 3.500 vehículos y generan empleo directo para más de 4.000 trabajadores.

La asociación representa además prácticamente todas las especialidades del transporte terrestre. «Tenemos representación en todas las especialidades del transporte por carretera: portacontenedores, cisternas, ADR, internacional, hormigoneras, transporte de animales vivos, residuos, distribución de última milla o canal Horeca, entre otros», señala Alonso Fernández. Una diversidad que, según destaca, permite a la entidad tener «una visión muy completa de los retos y necesidades del sector».

Uno de los pilares de Asetranspo es el amplio catálogo de servicios que presta a sus asociados. La organización ofrece asesoramiento jurídico, gestión administrativa, defensa de sanciones, prevención de riesgos laborales, formación especializada y peritaciones de tacógrafo, además de contar con una agencia de colocación propia. A ello se suman servicios y líneas de trabajo vinculadas a cuestiones clave para el sector, como la disponibilidad de parkings seguros, la captación de conductores, el seguimiento del pago por uso en la AP-9 y los procedimientos judiciales relacionados, la indexación de costes, las ayudas directas vinculadas a la crisis de Irán o la implantación del documento de control electrónico.

Y, a su vez, tienen acuerdos comerciales orientados a mejorar la competitividad de las empresas asociadas. «Lideramos la negociación colectiva del convenio de transporte de la provincia e informamos permanentemente de todas las novedades que afectan al sector, en cuanto a normativa y oportunidades», destaca Alonso Fernández.

Los grandes retos del transporte

El presidente identifica tres grandes desafíos que marcan actualmente el futuro del transporte por carretera: la falta de conductores, la sostenibilidad y la transformación tecnológica. «La falta de relevo generacional es alarmante, tanto en los conductores como en el empresariado», advierte. Según explica, el envejecimiento progresivo de las plantillas obliga al sector a captar nuevos perfiles, especialmente jóvenes y mujeres. Para ello, considera imprescindible «hacer más atractiva la profesión, mejorar las condiciones laborales, disponer de infraestructuras, áreas de descanso y servicio adecuadas y garantizar la seguridad de personas y mercancías».

En paralelo, la asociación defiende una modernización del sector basada en la innovación y la sostenibilidad, aunque reclama respaldo institucional para afrontar esa transición. «Apostamos por la modernización tecnológica y la descarbonización, pero exigimos que se haga con apoyo económico de las Administraciones», señala Alonso Fernández. Desde Aetranspo insisten en que la sostenibilidad debe contemplar también la viabilidad económica y social de las empresas. «Defendemos la neutralidad energética; no se puede imponer la electrificación sin valorar otras alternativas», afirma.

La organización también reclama medidas fiscales que favorezcan la inversión en tecnología y medioambiente, además de rechazar iniciativas que, a su juicio, penalizarían especialmente a Galicia por su situación geográfica. «Pedimos una regulación fiscal justa y que incentive la inversión en tecnología y medioambiente. Y, por supuesto, que se abandonen propuestas como el pago por uso de infraestructuras o el ‘dieselazo’, que generarían un daño importante a la economía gallega, por nuestra situación de periféricos», sostiene.

Un sector estratégico

El presidente de la asociación reivindica el papel esencial que desempeña el transporte de mercancías por carretera en la economía y el funcionamiento diario del país. «El transporte de mercancías por carretera es una industria esencial, estratégica e imprescindible para el funcionamiento del país», afirma. El sector, recuerda, aporta más de 20.000 millones de euros anuales en impuestos y reclama mayores inversiones e iniciativas que permitan reforzar su competitividad.

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Entre sus principales demandas figuran mejores infraestructuras, mayor control frente a la competencia desleal, corredores abiertos de forma permanente y una normativa coherente en materia de movilidad sostenible. También insiste en la necesidad de aprobar los coeficientes reductores para la jubilación anticipada del personal conductor. Y concluye con una reflexión que resume la importancia estratégica del sector: «El transporte no puede seguir siendo el gran olvidado. Porque si se para el transporte, se para el mundo».