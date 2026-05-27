El mayor evento de Renault y Alpine de España llega al Campo de Lourido (Nigrán)

El rugido de los motores deportivos más icónicos, la elegancia de los clásicos y la brisa del Atlántico se fusionarán en un fin de semana inolvidable para los amantes del automovilismo en las Rías Baixas. La celebración del Rodosa Collection Day 2026, consolidado firmemente como la mayor concentración de vehículos de las marcas Renault y Alpine a nivel nacional, regresa con su cuarta edición cargada de novedades, sorpresas y un formato ampliado que promete hacer historia.

A diferencia de las ediciones anteriores, el festival del motor da un salto cualitativo este año y amplía su programación para abarcar todo el fin de semana. El Campo de Lourido, ubicado en la emblemática zona de Playa América, en el municipio pontevedrés de Nigrán, será el epicentro de este encuentro donde coleccionistas, pilotos y aficionados compartirán su pasión en una ubicación privilegiada rodeada de naturaleza y con vistas espectaculares al mar de Galicia.

El evento se desarrollará durante las jornadas del sábado 30 y el domingo 31 de mayo de 2026. Para el público general y los vecinos de la comarca, el acceso al recinto será totalmente gratuito y abierto, lo que convierte a esta cita en un plan familiar ideal para despedir el mes. Por su parte, la exposición de vehículos requería una inscripción previa que ya se encuentra cerrada debido al éxito de convocatoria, con un coste simbólico de veinte euros y plazas estrictamente limitadas para propietarios de modelos Renault Sport, clásicos e históricos y deportivos de la gama Alpine procedentes de diversos puntos de España y Portugal.

Imagen de una edición pasada de Rodosa Collection Day. / FdV

La organización ha diseñado un cronograma equilibrado que combina la espectacularidad de las exhibiciones estáticas y dinámicas con espacios gastronómicos y de convivencia vecinal a lo largo de las dos jornadas.

El sábado 30 de mayo el evento arrancará con un enfoque de tarde y noche mucho más exclusivo y distendido, ideal para el intercambio de experiencias, debates sobre el mundo del motor y el disfrute del atardecer costero. Durante esta primera tarde se procederá a la apertura oficial del recinto, la recepción inicial de los primeros participantes inscritos y la realización de dinámicas de grupo pensadas para compartir historias del automovilismo y admirar las joyas mecánicas conforme vayan llegando. Esta primera toma de contacto concluirá a las diez de la noche con el cierre de la jornada tras la espectacular puesta de sol sobre el mar de Playa América.

El domingo 31 de mayo se concentrará el grueso de las actividades familiares, las exhibiciones dinámicas y el encuentro masivo entre los apasionados y el público visitante. La actividad comenzará temprano, a las nueve y cuarto de la mañana, con la apertura del recinto y la recepción escalonada de los vehículos seleccionados, que se distribuirán de forma ordenada en las diferentes zonas de exposición del Campo de Lourido. Posteriormente, entre las once y cuarto y las doce de la mañana, se abrirá un espacio de encuentro dedicado a charlas y entrevistas donde los asistentes podrán conocer de cerca los detalles técnicos y las historias humanas que se esconden detrás de los modelos históricos presentes.

Rodosa Collection Day. / FdV

Justo a continuación, desde las doce hasta la una de la tarde, llegará uno de los momentos más esperados con la exhibición especial en la que realizarán su pase los vehículos más exclusivos de la colección y las unidades invitadas, mostrando en movimiento la evolución tecnológica de la firma francesa. De una a dos de la tarde el protagonismo pasará a las actividades organizadas por los patrocinadores del evento, quienes ofrecerán diversas dinámicas comerciales, sorteos e interacción directa con el público general.

Alrededor de las dos de la tarde se iniciará la pausa para el almuerzo, habilitando hasta las cuatro y cuarto de la tarde una variada zona de ocio gastronómico con Food Trucks dentro del propio recinto, lo que supondrá el momento idóneo para el encuentro cercano y la charla distendida entre pilotos, coleccionistas y asistentes en un ambiente puramente festivo.

La recta final del evento se iniciará a las cuatro y cuarto de la tarde con la entrega de reconocimientos, homenajes a las unidades más destacadas, agradecimientos a los clubes participantes y las últimas sesiones fotográficas, prolongándose hasta las seis y media de la tarde, momento en el que se procederá a la despedida y la clausura oficial definitiva de las puertas de esta cuarta edición del Rodosa Collection Day.

Exhibición de vehículos en Rodosa Collection Day. / FdV

Uno de los principales atractivos de este año es la presencia de figuras destacadas del panorama automovilístico actual. La organización ha confirmado oficialmente la participación del reconocido piloto de rallyes Oriol Gómez como invitado especial para esta edición de 2026. El piloto compartirá anécdotas con los aficionados y formará parte activa de las exhibiciones del domingo. No obstante, desde la dirección del evento aseguran que se guardan varios ases bajo la manga y habrá grandes sorpresas de última hora relacionadas con vehículos de competición legendarios que todavía no han sido desvelados para mantener la magia y la expectación del festival hasta el último minuto.