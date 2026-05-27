La Festa da Coca 2026 arranca este sábado en Redondela: consulta el programa completo

La Festa da Coca, declarada de Interés Turístico de Galicia, comienza este sábado 30 de mayo en Redondela. Con el objetivo de reforzar el evento, el Concello ha decidido empezar la programación ya el último fin de semana de mayo, algo que no se hacía desde el año 1989.

«Esta é unha festa que é de todos e de todas», afirmaba la alcaldesa, Digna Rivas, en el acto de presentación de la cita. Los actos centrales del programa están muy ligados a la tradición local y a la implicación del vecindario, como la elaboración de las alfombras florales, la Danza de las Espadas o las Penlas.

Además, Redondela no quiere que nadie se quede sin disfrutar de la fiesta, y amplía la oferta de actividades y conciertos con la vista puesta en los más jóvenes. Este sábado, la Fiesta de la Coca arrancará con la celebración de la primera edición del Choquiño Urban Fest, un festival gratuito de música urbana que se desarrollará en el Campo da Feira a partir de las 19:30 horas. Los cabezas de cartel son Ortiga, 9Louro, Kike Varela y French Rivera. También actuarán los DJs Rodri Vegas, Dj Valdi y Ramsés López.

Este mismo sábado, desde las 11:00 horas, en las inmediaciones del Skate Park de la Marisma tendrá lugar el IV Choquiño Urban Jam. Durante este evento, cuya entrada es libre, habrá talleres de parkour, skate, breaking y stencil y una exhibición profesional de BMX FlatLand. «É unha oportunidade inmellorable para iniciarse ou perfeccionar estas disciplinas de deporte urbano da man de monitores profesionais», destaca la regidora redondelana.

El domingo 31 de mayo se celebrará en el Campo da Feira, a las 18:30 horas, el espectáculo infantil «El Payaso Tallarín, Un Mundo Mágico».

Actos centrales

La «verdadera esencia» de la Festa da Coca serán un año más sus danzas acestrales y las espectaculares alfombras florales que poblarán el centro urbano de Redondela y Vilavella y que se confeccionarán la noche del miércoles 3 de junio.

Carla Abad Alonso, destacada entrenadora y exjugadora de balonmano redondelana, hará la lectura del pregón el próximo miércoles 3 de junio a las 20:00 horas, dando paso a los primeros actos tradicionales: el relevo de las Penlas, el homenaje a los Alfombristas y la Danza das Espadas. También quedará prendida la iluminación festiva.

Danza de las Penlas, en una edición pasada de la Festa da Coca. / Adrián Irago

El jueves 4 de junio, a las 12:00 horas, la Coca desfilará con los Mordomos y los Dianiños, acompañados de los Xigantes y Cabezudos con Son do Castro. La Coca volverá a salir a las calles, esta vez junto al grupo O Carballo das Cen Pólas, el sábado 6 de junio en el mismo horario.

El próximo jueves la Banda de Música Municipal desfilará por las calles del municipio y la Praza da Constitución acogerá el baile de homenaje de la Danza de las Espadas y de las Penlas, a partir de las 13:00 horas.

Las alfombras florales de Vilavella se elaborarán la noche del sábado 6 de junio y, al día siguiente, la parroquia acogerá la Danza de las Espadas y de las Penlas a las 13:00 horas, en la Praza de Ribadavia.

Programación del 3 al 7 de junio

Procesión por las calles engalonadas de flores en Redondela. / Pablo H. Gamarra

Miércoles 3 de junio

18:00 h. Desfile de Xigantes y Cabezudos con el grupo de gaitas Airiños de San Simón.

Desfile de Xigantes y Cabezudos con el grupo de gaitas Airiños de San Simón. 19:30 h. Concierto de la Orquesta de Saxos de Redondela en la Plaza del Ayuntamiento.

Concierto de la Orquesta de Saxos de Redondela en la Plaza del Ayuntamiento. 20:00 h. Lectura del pregón por Carla Abad Alonso, Relevo das Penlas, Homenaje a las/los Alfombristas, Danza de las Espadas y encendido de la iluminación.

Lectura del pregón por Carla Abad Alonso, Relevo das Penlas, Homenaje a las/los Alfombristas, Danza de las Espadas y encendido de la iluminación. 22:00 h. Concierto de la Orquesta Panorama en el Campo da Feira.

Concierto de la Orquesta Panorama en el Campo da Feira. Durante la noche: Elaboración de las Alfombras Florales por las calles de Redondela.

Vecinos y vecinas de Redondela elaborando las alfombras florales en años anteriores. / Adrian Irago

Jueves 4 de junio

11:00 h. Traslado de la Virgen “A Gabacha” desde Vilavella a la Iglesia de Santiago, con la Danza de las Espadas, las Penlas y la Banda de Música de Redondela.

Traslado de la Virgen “A Gabacha” desde Vilavella a la Iglesia de Santiago, con la Danza de las Espadas, las Penlas y la Banda de Música de Redondela. 12:00 h. Desfile de la Coca con los Mordomos y Diañiños, Gigantes y Cabezudos con Son do Castro.

Desfile de la Coca con los Mordomos y Diañiños, Gigantes y Cabezudos con Son do Castro. 12:00 h. Misa Mayor en la Iglesia de Santiago de Redondela.

Misa Mayor en la Iglesia de Santiago de Redondela. 13:00 h . Procesión por las calles decoradas, Banda de Música Municipal y Baile de homenaje de la Danza de las Espadas y de las Penlas en la Plaza de la Constitución.

. Procesión por las calles decoradas, Banda de Música Municipal y Baile de homenaje de la Danza de las Espadas y de las Penlas en la Plaza de la Constitución. 18:00 h. Concierto de la Banda de Música de Redondela en la Alameda de Castelao.

Concierto de la Banda de Música de Redondela en la Alameda de Castelao. 19:30 h. Público Infantil/Familiar: Concierto de Uxía Lambona e a Banda Molona en la Alameda.

Público Infantil/Familiar: Concierto de Uxía Lambona e a Banda Molona en la Alameda. 21:30 h. Concierto de la Orquesta Gran Parada en el Campo da Feira.

Viernes 5 de junio

10:30 h. Alborada con la Banda de Música Municipal de Redondela.

Alborada con la Banda de Música Municipal de Redondela. 11:30 h. Retorno de la Virgen “A Gabacha”.

Retorno de la Virgen “A Gabacha”. 18:00 h. Deporte: Balonmano en la Calle en la pista de A Xunqueira y Alameda.

Deporte: Balonmano en la Calle en la pista de A Xunqueira y Alameda. 20:00 h. Redondela Rock en el Campo da Feira con las actuaciones de: El Drogas, Los Ásperos, Chocolate Sexy, Nocheni, Vértize y Dassault.

La Coca desfilando por las calles de Redondela una edición pasada. / Ricardo Grobas

Sábado 6 de junio

11:00 h. Alborada con la Banda de Música de Arcade.

Alborada con la Banda de Música de Arcade. 18:00 h. Concierto de la Banda de Música de Arcade en la Alameda de Castelao.

Concierto de la Banda de Música de Arcade en la Alameda de Castelao. 22:00 h. Concierto de la Orquesta Los Players en el Campo da Feira.

Concierto de la Orquesta Los Players en el Campo da Feira. 01:00 h. Concierto de Marc Seguí en el Campo da Feira.

Concierto de Marc Seguí en el Campo da Feira. 02:30 h. Sesión DJ con Rodri Vegas en el Campo da Feira.

Sesión DJ con Rodri Vegas en el Campo da Feira. Durante la noche: Elaboración de las Alfombras Florales en las calles de Vilavella.

Domingo 7 de junio