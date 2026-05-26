Vinoteca Topos presenta una experiencia enogastronómica con precio especial para suscriptores de FARO

Para quienes disfrutan descubriendo nuevos vinos, explorando sabores diferentes y viviendo experiencias gastronómicas originales, llega una nueva oportunidad de dejarse sorprender en Vigo. Vinoteca Topos, situada en la céntrica rúa Vía Norte, volverá a convertirse el próximo jueves 4 de junio en el punto de encuentro para los amantes del buen vino y la cocina creativa con una nueva experiencia enogastronómica.

La propuesta, una exclusiva cata maridaje, invita a realizar un recorrido por distintas denominaciones de origen a través de seis vinos cuidadosamente seleccionados y acompañados de elaboraciones gastronómicas diseñadas para resaltar cada aroma, textura y matiz.

El evento comenzará a las 20.00 horas y tendrá un precio de 39 euros por persona. Los suscriptores de Faro de Vigo están de suerte. Y es que podrán beneficiarse de una promoción especial para asistir a esta cata maridaje por un precio reducido de 25 euros frente a los 39 euros de la tarifa general.

Una cita gastronómica especial para suscriptores de FARO DE VIGO / FdV

Un menú exlusivo

La experiencia arrancará con un fresco y delicado carpaccio de langostinos y cítricos, una propuesta ligera y llena de matices que se acompañará de Quinta Couselo, un vino de la D.O. Rías Baixas elaborado con variedades albariño, caíño blanco y loureira. Un primer maridaje pensado para potenciar la frescura atlántica y los aromas florales y frutales del vino gallego.

La segunda parada del menú llegará con una bruschetta de melocotón y ricotta con miel, una combinación de sabores suaves y dulces que encontrará el equilibrio perfecto junto a La Viñoa, de la D.O. Ribeiro, elaborado principalmente con treixadura. Un vino elegante y aromático que aportará frescura y complejidad al conjunto.

A continuación, los asistentes podrán disfrutar de un arroz con verduras, setas y nube de queso Campovieja, acompañado de Fraga do Corvo Godello, de la D.O. Monterrei. Un pase donde la cremosidad y la intensidad de los sabores terrosos se combinarán con la estructura y mineralidad de la variedad godello.

Carta de la cata de vinos. / FdV

El viaje gastronómico continuará con uno de los guiños más tradicionales de la noche: un taco frito de cocido gallego maridado con Capricho de Merenzao, de la D.O. Ribeira Sacra. Una propuesta que fusiona tradición y originalidad y que pondrá en valor la personalidad de una de las variedades tintas gallegas con más carácter.

La parte más intensa del menú llegará con una carrillera al oporto acompañada de crema de patata y crujiente de puerro, una elaboración pensada para armonizar con Abadía Retuerta Selección Especial, un vino complejo y elegante que aportará profundidad y equilibrio al plato.

Como broche final, la velada terminará con un postre de fresas estofadas con helado de leche y menta, acompañado de Gewürztraminer Dulce Enate, de la D.O. Somontano. Un cierre dulce para despedir una experiencia diseñada para sorprender a través de cada combinación.