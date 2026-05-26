O Concello de Vigo e Aqualia dan un paso decisivo cara ao futuro da xestión da auga
A auga é un recurso esencial, pero tamén un dos grandes retos das cidades do século XXI. A súa xestión eficiente, sostible e adaptada ás novas esixencias ambientais e normativas converteuse nunha prioridade estratéxica para administracións e empresas. Neste contexto, Vigo está a dar un paso decisivo cara ao futuro coa posta en marcha do proxecto “Vigwater”, unha ambiciosa iniciativa que sitúa á cidade na vangarda da dixitalización do ciclo integral da auga.
Impulsado polo Concello de Vigo e Aqualia, o proxecto enmárcase dentro do PERTE (Proxecto Estratéxico para a Recuperación e Transformación Económica) de Dixitalización do Ciclo da Auga, unha das grandes apostas do Goberno de España no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia financiado con fondos europeos NextGenerationEU.
Cun investimento de 7,3 millóns de euros, destinado integramente á cidade, “Vigwater” beneficiará a todas as viguesas e os vigueses, permitindo avanzar cara a un modelo de xestión máis eficiente, intelixente e sostible.
Un novo paradigma na xestión da auga
O proxecto non se limita á modernización de infraestruturas, senón que supón un cambio de paradigma na forma de entender e xestionar o ciclo urbano da auga. A clave está na integración das novas tecnoloxías —sensórica, análise de datos, automatización— para optimizar todos os procesos: desde a captación ata a depuración.
Neste sentido, un dos elementos máis innovadores é a creación dun “xemelgo dixital” do sistema de auga de Vigo. Trátase dunha réplica virtual que permite simular, monitorizar e analizar en tempo real o funcionamento de toda a rede.
Grazas a esta ferramenta, será posible anticipar incidencias, mellorar a toma de decisións e reducir os tempos de resposta ante calquera eventualidade.
Este xemelgo dixital estará conectado cun Centro Intelixente de Xestión, onde se centralizará toda a información do sistema. Desde este espazo, os equipos técnicos poderán supervisar o estado das infraestruturas, analizar indicadores clave (KPIs) e actuar de forma proactiva ante desviacións.
Tres eixos para transformar o ciclo da auga
O proxecto “Vigwater” estrutúrase en tres grandes bloques de actuación que abordan de maneira integral os principais desafíos do sector.
1. Mellora da eficiencia do ciclo da auga
O primeiro eixo céntrase na optimización das infraestruturas e dos procesos operativos. Para iso, estase a levar a cabo unha ampla implantación de tecnoloxía en toda a rede. Entre as actuacións máis destacadas atópanse a instalación de sensores de calidade da auga, medidores de consumo enerxético e sistemas de automatización en captacións, depósitos, estacións de bombeo e plantas de tratamento. Tamén se están a incorporar máis de 11.000 contadores intelixentes, que permitirán un control máis preciso do consumo e unha mellor detección de anomalías.
No ámbito do saneamento, o proxecto inclúe a instalación de caudalímetros en colectores, sensores de calidade e detectores de alivio en puntos críticos, especialmente relevantes en episodios de choiva intensa. Ademais, estase a modernizar e automatizar o funcionamento das estacións de bombeo e dos tanques de tormenta.
A dixitalización chega tamén ás estacións depuradoras, coa renovación dos sistemas de control e a automatización completa das instalacións, como no caso da EDAR de Teis e da do Lagares.
2.Xestión intelixente da información
O segundo bloque céntrase no desenvolvemento de ferramentas tecnolóxicas para a xestión e análise da información.
Neste ámbito, destaca a creación dunha plataforma avanzada que permitirá integrar todos os datos xerados polo sistema: desde o funcionamento das infraestruturas ata os consumos ou a calidade da auga. Esta plataforma será o núcleo do Centro Intelixente de Control e permitirá unha xestión baseada en datos, máis eficiente e precisa.
A capacidade de analizar información en tempo real facilitará a detección temperá de incidencias, a optimización de recursos e a toma de decisións estratéxicas. En definitiva, permitirá pasar dun modelo reactivo a un modelo predictivo.
3. Planificación e adaptación ao cambio climático
O terceiro eixo aborda a necesidade de planificar o futuro do sistema de auga nun contexto marcado polo cambio climático e por unha normativa cada vez máis esixente. Neste sentido, estanse a desenvolver diferentes estudos e plans estratéxicos, como o Plan Integral de Xestión do Sistema de Saneamento, o Plan Director de Abastecemento ou a auditoría do sistema de saneamento. Ademais, están en marcha modelizacións matemáticas que permitirán simular o comportamento da rede ante diferentes escenarios.
Estas ferramentas serán clave para anticipar riscos, mellorar a resiliencia das infraestruturas e garantir o cumprimento da normativa vixente.
Un proxecto xa en marcha
O desenvolvemento de “Vigwater” avanza a bo ritmo e atópase xa completado ao 50%, coa execución simultánea das distintas liñas de actuación. Este avance permite comezar a percibir os primeiros beneficios dun modelo máis eficiente e tecnolóxico.
Este proxecto permitirá adaptar os sistemas de abastecemento e saneamento ás novas esixencias legais, ao tempo que se continúa avanzando na modernización das infraestruturas e na mellora da calidade do servizo.
Beneficios para as viguesas e os vigueses
Máis alá da innovación tecnolóxica, o verdadeiro valor de “Vigwater” reside no seu impacto directo na vida das persoas.
A dixitalización do ciclo da auga permitirá mellorar a calidade do servizo, reducir incidencias, optimizar o consumo de recursos e avanzar cara a unha xestión máis sostible. Ademais, facilitará unha maior transparencia e unha mellor relación coa cidadanía, que poderá acceder a información máis detallada sobre o seu consumo. Tamén contribuirá a reducir o impacto ambiental, ao optimizar o uso da auga e da enerxía, e a mellorar a capacidade de resposta ante eventos extremos, como episodios de choivas intensas.
Vigo, referente na xestión sostible da auga
Coa posta en marcha deste proxecto, Vigo consolídase como unha cidade referente na innovación e na xestión sostible dos recursos. A aposta pola dixitalización do ciclo da auga non só responde ás necesidades actuais, senón que anticipa os desafíos do futuro. Nun contexto global no que a auga se converte nun recurso cada vez máis valioso, iniciativas como “Vigwater” demostran que é posible combinar tecnoloxía, eficiencia e sustentabilidade para construír cidades máis resilientes e preparadas.
Un modelo exportable
O proxecto non só ten impacto local, senón que tamén pode servir como modelo para outras cidades. A integración de tecnoloxías, a xestión baseada en datos e a planificación estratéxica son elementos clave para afrontar os retos do ciclo da auga en calquera contorna urbana.
Neste sentido, Vigo sitúase na vangarda dun proceso de transformación que marcará o futuro das cidades nos vindeiros anos.
Mirando cara ao futuro
O PERTE de dixitalización da auga representa unha oportunidade única para transformar un sector esencial. En Vigo, esta oportunidade estase a materializar nun proxecto que combina investimento, innovación e colaboración público-privada.
“Vigwater” é, en definitiva, moito máis que un proxecto tecnolóxico: é unha aposta por un modelo de cidade máis eficiente, sostible e preparada para os retos do futuro.
Porque a xestión da auga xa non é só unha cuestión de infraestruturas, senón de intelixencia, datos e visión estratéxica.
E Vigo xa está a dar ese paso.
