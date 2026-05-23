Una jornada para visibilizar la inclusión y la sostenibilidad

La Finca Montesqueiro (Oleiros) fue ayer escenario de la novena edición de la Jornada de Responsabilidad Social Empresarial(RSE) de Vegalsa-Eroski, que contó con la presencia de más de un centenar de representantes de distintas organizaciones del tercer sector.

El encuentro fue inaugurado por el director general de Inclusión Social de la Xunta de Galicia, Arturo Parrado, y el director general de Vegalsa-Eroski, José Manuel Ferreño. En él, la compañía puso en valor la labor de las entidades con las que colabora día a día en el marco de su estrategia de RSE y que cuentan con un demostrado impacto social y medioambiental.

La jornada acogió tres mesas de debate donde se analizaron cuestiones relacionadas con la inclusión, la sostenibilidad y las alianzas con impacto social. La primera fue «La energía que nos cambia. El impacto que nos une», que abordó el compromiso de Vegalsa-Eroski con la reducción del desperdicio alimentario y el reciclaje. Participaron el gerente de Calidad en Vegalsa-Eroski, Ricardo Castro; la técnico de RSE, Irasema Dámaso, y el responsable del Área de Alianzas con Personas y Empresas en AMICOS, Miguel Beiro.

La segunda mesa, «Empatía en movimiento», contó con la directora de proyectos y terapia ocupacional de Fundación ENKI, Sara González;la responsable del programa de habilidades de Vida en Down Coruña, Ana Canosa; y la psicóloga encargada de talleres en Fundación Hospitalarias Betanzos, Sofía García-Ramos. Todas ellas expusieron los proyectos más que consolidados que llevan a cabo con el respaldo de Vegalsa-Eroski.

La última mesa, «Arte y parte en la inclusión» estuvo dedicada a las nuevas alianzas que Vegalsa-Eroski está impulsando en el ámbito social este año. Intervinieron Mayca González, gerente de la Asociación Frateneridad, y Marta Arias, responsable de Diversidad, Equidad e Inclusión en Fundación SIFU.

La jornada incluyó también un reconocimiento a los establecimientos Eroski y Autoservicios Familia participantes en el proyecto bolsas solidarias. Loewis González, usuario de la Fundación SIFU, ofreció una actuación musical para cerrar el evento por todo lo alto.

Compromiso social

En 2025, Vegalsa-Eroski destinó alrededor de 4,5 millones de euros a su política de RSE, un 7% más que el año anterior. Más del 80% fue aportado por la propia compañía y el resto, por sus clientes, a través de acciones como «Zampakilos Solidario» o «Céntimos Solidarios». Actualmente, Velga-Eroski apoya a más de 70 entidades sociales.