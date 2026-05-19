La Zona Innovación duplica su superficie

La Zona de Innovación de Navalia 2026, un espacio que cuenta con el apoyo de Zona Franca de Vigo y en la que está involucrada la Asociación Española de Ingenieros Navales (AINE), crece con más metros cuadrados y más empresas implicadas.

"La zona es un éxito porque es un reflejo natural de hacia dónde van los productos, los diseños y el futuro del sector naval", explica a FARO el director de Navalia, Javier Arnau. A través de esta sección, desde Navalia buscan "que los proyectos se conozcan, se estudie su viabilidad para aplicarlos y, finalmente, obtengan financiación y formación para que en unos años estén aplicados en los barcos".

En este sentido, al ser preguntado por las innovaciones tecnológicas que podremos ver aplicadas en el sector en un futuro cercano, Arnau responde: "Veremos más control y gestión a distancia, veremos nuevos diseños de los barcos y nuevos usos de sistemas de propulsión y energía".

Por el momento, asomarse a la Zona de Innovación de Navalia es viajar al futuro desde el presente. Un total de 24 proyectos han confirmado su presencia para este año, un 50% más que en 2024, cuando este espacio se estrenó en la feria de la mano del Consorcio. La superficie en metros cuadrados se amplía hasta los 400, que serán además gratuitos para las personas emprendedoras.

"Si en la edición anterior los proyectos giraban en torno a los nuevos combustibles y energías alternativas, además de todo el mundo de los vehículos no tripulados, en esta edición se amplía el abanico a la economía azul o el uso de las nuevas tecnologías y la AI", detalla Javier Arnau.

Concretamente, se han seleccionado proyectos tan variadas como drones sistemas de captación de energía, sistemas para utilización de nuevos combustibles, buques autónomos, sistemas de gestión y optimización de rutas, gemelos digitales y tecnología 4.0, renderizado 3D y soporte técnico especializado para el sector naval a través de imágenes realistas, entre otros.

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En la presentación de la Zona de Innovación, celebrada el pasado mes de abril, el presidente de la Zona Franca, David Regades, afirmó que el objetivo con este espacio es "fomentar la colaboración para la innovación técnica y científica y para el éxito de empresas y emprendedores que supongan avances en la tecnología del sector naval y marítimo, así como que los proyectos puedan captar a inversores". En el mismo acto, la delegada territorial en Galicia de AINE, Beatriz Spuch, ensalzó la importancia de la innovación en la ingeniería BAV como vehículo para "aumentar nuestra competitividad", tanto en el sector naval como en el ámbito de la economía azul o las energías renovables.