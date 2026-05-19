Vigo lidera la transición hacia la descarbonización naval

La apuesta de Freire Shipyard por la innovación, la sostenibilidad y la especialización técnica ha consolidado a Vigo como uno de los principales polos europeos de construcción naval avanzada.

Desde sus instalaciones en la ría de Vigo, donde genera actividad para unas 800 personas entre plantilla propia e industria auxiliar, la compañía ha reforzado su compromiso con soluciones navales sostenibles. Uno de sus proyectos más relevantes es la construcción del nuevo buque insignia de Greenpeace Internacional, diseñado para impulsar una nueva generación de embarcaciones oceanográficas de bajas emisiones.

El velero para Greenpeace, de 75 metros de eslora y clasificación Polar Class 7, está concebido para circunnavegar el planeta, incluidas aguas polares. Tendrá capacidad para 38 personas y servirá como base para misiones científicas y actividades de divulgación y formación en puertos de todo el mundo. Además, contará con plataforma para helicópteros y drones, embarcaciones auxiliares y equipamiento científico como ROVs, AUVs y laboratorios.

El principal avance tecnológico del proyecto reside en su sistema energético. La propulsión se apoyará en dos velas de casi 2.000 metros cuadrados y en un sistema capaz de generar electricidad durante la navegación mediante hélices conectadas a generadores. El buque incorporará generadores preparados para operar con metanol, pilas de combustible PEM alimentadas con hidrógeno almacenado en 72 tanques y paneles solares instalados sobre el puente. La energía se almacenará en baterías de ion-litio para optimizar la eficiencia y cubrir picos de demanda.

Noticias relacionadas

En proceso

Además del buque para Greenpeace, el astillero vigués trabaja actualmente en la construcción simultánea de ocho embarcaciones, un refit de un yate velero y cuatro buques más en cartera. Entre los busques en construcción destacan tres buques oceanográficos destinados al instituto francés IFREMER, la Universidad Técnica de Dinamarca (DTU) y la Universidad de Ciencia y Tecnología King Abdullah (KAUST) de Arabia Saudí; así como dos pesqueros de última generación y un megayate de 107 metros de eslora. Freire también trabaja en estos momentos en proyectos destinados a Defensa, como cuatro buques para Suecia.