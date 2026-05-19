Soluciones técnicas para la propulsión naval, made in Mallorca

Navalia convierte a Vigo en el epicentro internacional de la industria naval, reuniendo astilleros, armadores, ingenierías y proveedores especializados.

Para Metalnox Propellers, la división especializada del grupo Metalnox, «participar en Navalia es la oportunidad de mostrar la experiencia técnica y las soluciones que aportamos al sector».

Ofrecen un servicio integral 360 en reparación, optimización e instalación de hélices, ejes y líneas de propulsión para embarcaciones comerciales y profesionales.

Para ello, combinan procedimientos avanzados —reconstrucción de palas, cladding para recuperación de ejes (única empresa en el Mediterráneo aprobada por ABS), alineaciones, equilibrado dinámico y corrección de vibraciones— con herramientas 3D de última generación y protocolos de control de calidad que reducen tiempos de inactividad y mejoran el rendimiento operativo.

Con base en Mallorca, en Metalnox Propellers proporcionan respuesta técnica rápida, intervenciones in-situ y soluciones adaptadas a cada embarcación.

«En Navalia reforzamos nuestro compromiso con la innovación y la fiabilidad; estando listos para colaborar con astilleros y armadores que busquen maximizar eficiencia y seguridad en sus sistemas de propulsión», declaran desde la compañía.

Así, desde este martes 19 hasta el 21 de mayo, durante la celebración de la feria Navalia, Metalnox Propellers estará en el Ifevi, ubicados en el stand 4B23 del Hall 4.

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Pueden saber más sobre la compañía en su página web, www.metalnox.com, o ponerse en contacto a través de su correo, yachtservices@metalnox.com.