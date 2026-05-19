Más allá de la simple digitalización

La industria naval se enfrenta a un gran desafío que, como apunta la organización de Navalia en un comunicado, es «un reto silencioso pero muy importante»: la pérdida de conocimiento técnico. Poco a poco se van jubilando los profesionales con décadas de experiencia en el sector lo que, sumado a la rotación de personal y a la «creciente complejidad tecnológica de los buques», hace que cada vez sea más difícil transmitir eficazmente el conocimiento a quienes están empezando su carrera en el sector.

Manuales extensos, planos complejos y documentación técnica conllevan «tiempos de intervención más largos, posibilidad de errores y una curva de aprendizaje elevada», por lo que no es suficiente digitalizar toda esa información. «Además, en un entorno como el naval, donde muchas operaciones se realizan a bordo, en espacios reducidos o en condiciones complejas, consultar documentación en papel o en un ordenador no siempre es lo más práctico», apuntan desde Navalia.

Es decir, la tecnología es la gran aliada, pero es necesario dar un paso más allá, convirtiendo la información en «algo más visual, más intuitivo y más fácil de entender». En los últimos años, las empresas del sector han empezado a incorporar tecnologías como la Realidad Aumentada, la Realidad Virtual y los contenidos 3D interactivos, que permiten convertir manuales técnicos en instrucciones visuales paso a paso. De esta forma, el operario puede ver exactamente qué pieza manipular, qué herramienta utilizar o qué procedimiento seguir.

«Este cambio no solo mejora la eficiencia, sino que también reduce errores, facilita la formación y permite que personal con menos experiencia pueda realizar tareas complejas con mayor seguridad», recoge la información publicada por Navalia.

Empresas tecnológicas españolas como ARSOFT ya están trabajando en esta línea, desarrollando soluciones para transformar documentación técnica tradicional en contenidos 3D interactivos utilizados en formación, mantenimiento y asistencia remota en distintos sectores industriales, incluido el naval.

Incorporación más ágil

Estas tecnologías ya se están aplicando en la formación de los nuevos profesionales del sector, que necesita reducir los tiempos de aprendizaje para agilizar la incorporación de operarios. La formación inmersiva y los contenidos técnicos en 3D permiten aprender haciendo, entender mejor los sistemas y enfrentarse a situaciones reales en un entorno seguro antes de trabajar sobre el equipo real.

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Así las cosas, desde Navalia aseguran que en los próximos años «veremos cómo los astilleros y las empresas del sector avanzan hacia modelos donde la información técnica será cada vez más visual, interactiva y estará disponible en cualquier momento y lugar. Porque, al final, la transformación digital no va solo de tecnología, sino de personas y de cómo trabajan mejor».