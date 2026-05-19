Refuerzo para controlar el tráfico durante Navalia

Ante la previsión de una importante afluencia de público, tal y como ocurre en otros eventos de estas características, como Conxemar, desde este martes y hasta el jueves 21, con motivo de la celebración de la Feria Internacional de la Industria Naval de Vigo-Navalia, se desplegará un dispositivo especial de tráfico en las proximidades del Ifevi para para garantizar la fluidez de la movilidad y la seguridad durante el evento.

El plan ha sido coordinado desde la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra. El pasado 8 de mayo, las instituciones implicadas se reunieron para coordinar todos los aspectos, desde la llegada del público, expositores y autoridades durante las jornadas de la feria, así como la regulación de las zonas de aparcamiento autorizadas. Concretamente, participaron en la reunión el subdelegado del Gobierno, Abel Losada; el responsable de Navalia, Javier Arnau, y representantes de la Guardia Civil de Tráfico, la Jefatura Provincial de Tráfico, la policía local de Vigo y Mos, la Policía Nacional. Asimismo, formaron parte representantes de la Unidad Provincial de Carreteras del Estado, Audasa e Ifevi.

Este año, además, coincide que uno de los pabellones del Ifevi está ocupado por un destacamento de las Fuerzas Armadas, ya que el próximo 26 de mayo comenzará el programa de actos por el Día de las Fuerzas Armadas, que se celebrará en Vigo. Esta circunstancia excepcional afecta también a la actividad del Aeropuerto de Peinador y ha sido tenido en cuenta a la hora de diseñar el operativo de tráfico.

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Así las cosas, Abel Losada, subdelegado del Gobierno en Pontevedra, aprovechó el encuentro de coordinación para aplaudir el imparable crecimiento de la principal feria del sector naval en Esaña y una de las primeras de Europa, dado que este año contará con la representación de 1.200 marcas y más de 500 expositores de 75 países. Un crecimiento que se notará en la circulación en la ciudad y cuyos efectos se mitigarán a través del dispositivo especial, que será similar al desplegado en otros congresos y eventos desarrollados en el Ifevi.