Navalia encara su 10º aniversario con cifras récord de participación

Navalia arranca este martes 19 de mayo su décima edición, consolidándose como un evento de referencia internacional dentro del sector naval. Hasta el día 21, el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) se convertirá en el epicentro de la industria: cuatro pabellones del recinto acogerán un total de 602 expositores, lo que supone un incremento cercano al 13% con respecto a la edición de 2024.

El crecimiento se refleja también en la dimensión tecnológica y comercial de la feria, que pasará de algo más de 1.000 marcas representadas en 2024 a cerca de 1.200 en esta edición, dejando claro que Navalia posee la capacidad para generar oportunidades de negocio y atraer innovación.

Además, destaca especialmente este año el aumento de la presencia internacional. El carácter global de la feria quedará representado estos días a través de firmas de diversos países, incorporándose por primera vez Bulgaria, Chile, Egipto o Irlanda. También es notable el incremento de participantes procedentes del continente asiático.

El director de Navalia, Javier Arnau, señalaba hace días en el último Comité Ejecutivo previo a la celebración de la feria que «no se trata solo de un crecimiento en cifras, sino de posicionamiento». Asimismo, destacó que se ha consolidad como una herramiento al servicio del sector, capaz de atraer inversión, abrir mercados y marcar tendencias.

Entre las principales novedades de este año, la organización destaca la incorporación de un nuevo espacio dedicado al segmento de la náutica, liderado por el Clúster Náutico Rías Baixas. Cuenta con más de 450 m2 de exposición, donde se presentarán soluciones de equipamiento específico y varias embarcaciones recreativas.

También destaca la ampliación de la Zona de Innovación impulsada por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, que duplica su superficie con respecto a 2024 hasta alcanzar los 400 metros cuadrados.

«Dos décadas de trabajo colectivo»

Durante el último Comité Ejecutivo, el presidente de Navalia, José García Costas, puso en valor el significado de esta décima edición, que coincide con 20 años de trayectoria. «Navalia es el resultado de dos décadas de trabajo colectivo y continuado al servicio de la industria naval», afirmó.

La feria ha sabido evolucionar de forma paralela a los ciclos y retos del sector. De hecho, para García Costas, el crecimiento de Navalia ha sido «sostenido, equilibrado y alineado con la realidad industrial». Esto ha permitido que se consolide como la principal feria naval de España y una de las más relevantes de Europa. Pero no se conforma. El presidente de Navalia subrayó la necesidad de seguir avanzando en ámbitos estratégicos como la transición energética, la digitalización o la defensa, «en un contexto que exige una mayor colaboración público-privada y apoyo a la industria».

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Así, durante estos tres días, Vigo se sitúa como epicentro de la industria naval internacional y Navalia reafirmará su papel clave en el sector más allá de nuestras fronteras.