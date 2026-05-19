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El mar quiere «conectar» con la juventud

El 21 de mayo se celebrará en Navalia una jornada impulsada por la asociación Educación Azul

Educación Azul trabaja en el desarrollo de vocaciones marítimas desde edades tempranas. | NAVALIA/EDUCACIÓN AZUL

Educación Azul trabaja en el desarrollo de vocaciones marítimas desde edades tempranas. | NAVALIA/EDUCACIÓN AZUL

U.M.

«De mayor quiero trabajar en algo relacionado con el mar». Esa sería una de las frases que nos gustaría escuchar de la boca de nuestros jóvenes y que, si se repitiese con mucha frecuencia, pondría solución a uno de los problemas que asola al sector: la falta de relevo generacional.

La asociación Educación Azul trabaja precisamente con ese objetivo,impulsar las vocaciones marítimas en edades tempranas y enseñar el gran potencial que tiene el mar para su futuro profesional, aunque a veces no sea tan conocido. Y qué mejor escenario que Navalia para acoger sus acciones de divulgación enfocada a las nuevas generaciones.

Por un lado, Educación Azul formará parte este jueves 21 de mayo de la jornada «Conecta con el Puerto», coorganizada por Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Vigo y en el que participarán también empresas líderes del sector del mar como Noatum y Nautical del grupo Arbulu.

Durante este encuentro, dirigido a estudiantes, se abordarán temas como el futuro de los puertos y su transformación sostenible; las nuevas profesiones vinculadas a la economía azul; la innovación tecnológica aplicada al sector marítimo; las oportunidades de empleo y formación para jóvenes o la importancia de atraer talento joven a una industria estratégica. Tendrá lugar en el espacio del Aula Deputación de Pontevedra, en horario de 11:00 a 12:30 horas.

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Educación Azul completará su participación en la feria Navalia a través de su presencia en el stand agrupado del Clúster Marítimo Español, un espacio estratégico de encuentro con empresas, instituciones y actores clave de la economía azul. Además, la asociación tiene en marcha un crowdfunding para poder ampliar el alcance de sus acciones educativas.

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