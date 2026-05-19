Javier Arnau, director de Navalia: «El sector naval en la ría de Vigo está en un momento ‘dulce’»

Navalia 2024 fue la mejor edición desde el nacimiento de la feria. ¿Se espera superar el éxito este año?

En todas las ediciones afirmamos que esa es la mejor de toda nuestra historia. Y en esta edición, que además en la número 10 y en la que cumplimos 20 años, las cifras ratifican esa afirmación. Más de 600 expositores y ya algunos en lista de espera, más de 1.200 marcas presentes y la expectativa de superar la cifra de visitantes de 2024 nos hacen ser muy optimistas. El sector naval en España en general y en la Ría de Vigo en particular está en un momento “dulce” y Navalia no hace sino actuar como agente dinamizador de ese buen momento de astilleros e industria auxiliar.

La presencia internacional no deja de crecer. Este año, destacan las firmas asiáticas. ¿Qué supone esto para Navalia?

Uno de los grandes objetivos que nos pusimos cuando nace Navalia, allá por 2026 era poner a Vigo y a nuestra industria en el mapa. Todos los años programamos en nuestro plan de actuación numerosas acciones de promoción internacional, que van desde participación en otros eventos a acompañar a las empresas en sus misiones comerciales a los 5 continentes. Y todo ello ha dado su fruto. Año a año, ha crecido la presencia de firmas de todo el mundo. Si en nuestros inicios el objetivo fue Europa, ya en las últimas ediciones, gracias al boom del segmento de defensa, Latinoamérica se convirtió en un origen de referencia dentro de la feria, con países como Colombia, Perú o Argentina. Hemos seguido avanzando y en estos 4 últimos años hemos apostado por el sudeste asiático, lo que se ha visto materializado en la presencia de una numerosa delegación de China que se suma a otros países como Vietnam o Filipinas. Definitivamente, nos hemos posicionado como polo dinamizador del sector naval a nivel internacional.

¿Cuál es el valor del naval gallego en un mercado globalizado y cada vez más competitivo?

Hace unas fechas, en nuestro último comité ejecutivo de Navalia previo a la feria, se daban cifras sobre lo que representa nuestra industria. Llevamos 5 años consecutivos en el segundo puesto en el contexto europeo y disponemos de una extensa red de astilleros muy diversificados en cuanto a tipos de buques. A ello se suma una excelente mano de obra que es referente en todo el mundo, lo que está permitiendo que se abran nuevos mercados como Canadá, Países Árabes o el sudeste asiático. Creo firmemente que nuestro prestigio es enorme fuera de nuestras fronteras y que somos muy competitivos. Especialmente somos competitivos porque hacemos buques de alto valor añadido y con muchísima innovación, lo que nos permite estar a la vanguardia cuando competimos no sólo con Europa, sino en otros muchos países. Y no olvidemos el papel que juega el norte de Galicia en el segmento de defensa, siempre de la mano de la Armada española. Resumiendo, innovación, saber y mano de obra cualificada son alginas de nuestras cartas de presentación.

Los ingresos del negocio de reparaciones y transformaciones navales aumentaron notablemente en 2025. ¿Hay previsiones de futuro para este nicho de mercado?

Precisamente varios astilleros que tienen gran carga de trabajo en la parte de reparaciones me pedían que no nos olvidásemos de ellos. No sólo en Galicia; también en el País Vasco y especialmente en Canarias es un segmento de mercado muy importante y con unas expectativas crecientes dado el incremento en el tráfico marítimo.

Los pedidos de la industria de Defensa ganan peso. ¿Cuáles son las perspectivas a corto-medio plazo?

Hace unos meses celebramos un comité ejecutivo de Navalia en las instalaciones de Navantia en Ferrol y nos daban cifras espectaculares y que nos animan mucho. Confirmaban carga de trabajo más allá de 2030 y en base a buques de altísimo valor añadido y que demandará empresas de alto nivel tecnológico no sólo de la comarca de Ferrol Terra sino de toda Galicia. La prueba es que ya numerosas empresas de otras regiones de España han abierto oficinas y centros de trabajo en Galicia para afrontar dicha carga. Curiosamente proceden de lugares donde Navaila Meeting se ha celebrado, como Canarias o Andalucía. Y debemos recordar que este es uno de los motivos para celebrar en 2027 un evento de Navalia específicamente dirigido al sector de defensa.

¿Qué mensaje le gustaría trasladar a los agentes del sector?

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A las empresas y a los trabajadores queremos enviarle un mensaje claro y esperanzador. Navalia nació hace 20 años para posicionar a Vigo en el mapa del sector naval y en ello seguimos después de 10 ediciones. Creemos firmemente que la industria marítima en un país rodeado de mar también aporta a esa “marca España” y que muchas veces se asocia al turismo o a la gastronomía. La industria naval es, repito, conocida por en todo el mundo por su calidad y desde Navalia seguiremos trabajando para que en la feria se firmen, como en ediciones anteriores, contratos que reviertan en inversión para Vigo, Galicia y España y empleo de calidad para sus trabajadores y trabajadoras.