«Internacionalizarse ya no es una opción, es una necesidad»

Hablar de embarcaciones semirrígidas en España es hablar de Vanguard Marine y de la trayectoria de José Ignacio Abeijón, uno de los grandes nombres propios de un sector que, desde Galicia, ha logrado situarse en el mapa internacional de la náutica profesional. Detrás de esa evolución hay más de cuatro décadas de conocimiento técnico, visión industrial y una apuesta constante por la innovación.

Las instalaciones de la compañía cuentan con más de 35.000 m² . | VANGUARD MARINE

Orígenes

La historia comienza en 1984, cuando Abeijón impulsa dentro de una empresa familiar textil una división especializada en embarcaciones semirrígidas bajo la marca Narwhal Inflatable Craft. Aquella iniciativa convirtió al empresario gallego en uno de los pioneros del sector en España, en un momento en el que este mercado apenas comenzaba a desarrollarse en Europa.

Primeros hitos internacionales

El proyecto toma entidad propia en 1994, cuando José Ignacio Abeijón y el equipo técnico que había participado en aquella primera etapa emprenden una nueva aventura empresarial con clara orientación internacional. Un año después nace Valiant, presentada en el London Boat Show de 1995 y convertida rápidamente en una referencia dentro de la industria europea de embarcaciones RHIBs.

La combinación de capacidad productiva, desarrollo técnico e inversión en I+D+i despertó pronto el interés de la multinacional estadounidense Brunswick Corporation, que se incorporó al proyecto en 1999. Durante aquellos años, la compañía alcanzó una producción sostenida de 4.500 embarcaciones anuales hasta la adquisición total de la firma por parte del grupo americano en 2004.

Vanguard Marine, una nueva era

Diez años después, y tras la reorientación estratégica de Brunswick hacia el mercado deportivo, el empresario vigués vuelve a apostar por el desarrollo de embarcaciones profesionales. Así nace Vanguard Marine International, concebida desde el inicio como un proyecto industrial independiente y especializado en soluciones de alta exigencia técnica.

Con instalaciones propias y la adquisición del astillero italiano Artigiana Battelli, la compañía inicia una nueva fase de crecimiento sustentada en la experiencia acumulada y en la incorporación de nuevas generaciones de talento técnico.

Capacidad productiva

Hoy, Vanguard Marine desarrolla su actividad en más de 35.000 metros cuadrados de instalaciones modernas y altamente especializadas. Su modelo de producción integra todas las fases del proceso: diseño, fabricación, motorización, certificación y servicio postventa.

La planta dispone de centro de mecanizado propio, robots industriales y procesos avanzados de producción de fibra de vidrio mediante tecnología de vacío por infusión VITECH®, lo que permite a la empresa abordar desarrollos complejos con autonomía y elevados estándares de calidad.

Testing & Training Center

Esa filosofía de control integral se extiende también al ámbito de los ensayos y la formación. Vanguard Marine cuenta con uno de los centros tecnológicos más avanzados de Europa para este tipo de embarcaciones, equipado con laboratorio de ensayos de materiales y de embarcaciones, con túnel de presión, torres de impacto y un tanque de un millón de litros destinado a pruebas técnicas especializadas.

ADN: Innovación

La innovación constituye otro de los pilares del grupo gallego. La compañía desarrolla mejoras continuas y procesos productivos bajo patente propia, destacando el programa de más de tres años desarrollado con el Instituto de Ingeniería Mecánica y Gestión Industrial (INEGI) para la customización de embarcaciones y responder a la creciente demanda de embarcaciones “Ready to Go”.

Con más de un centenar de profesionales, Vanguard Marine sitúa el talento humano en el centro de su estrategia. La compañía afronta el futuro apoyada en la innovación, la capacidad industrial y una visión estratégica que la ha convertido en una de las firmas más avanzadas en el sector de las embarcaciones semirrígidas.

¿Qué diferencia hoy a Vanguard Marine dentro del sector europeo de embarcaciones semirrígidas?.

Nuestra principal diferencia está en la capacidad técnica, en nuestras instalaciones avanzadas y en una respuesta inmediata a proyectos complejos de alta customización. Trabajamos en productos muy especializados y adaptados a las necesidades de cada cliente, con un alto nivel de desarrollo tecnológico y control de calidad.

¿Qué marcará la próxima etapa de crecimiento de la compañía?

Sin duda, una mayor internacionalización. Europa no puede seguir funcionando como un conjunto fragmentado de pequeños mercados independientes. Las empresas necesitan dimensión y capacidad para competir en un escenario global cada vez más exigente. La internacionalización ya no es una opción de futuro, es una necesidad para sobrevivir y seguir creciendo.

¿Qué papel han jugado la innovación y la tecnología en la trayectoria de Vanguard Marine?

Han sido fundamentales. Nuestra evolución siempre ha estado ligada a la innovación, al desarrollo tecnológico y a la capacidad de adelantarnos a las necesidades del mercado. Esa filosofía es la que nos ha permitido consolidarnos, crecer y posicionarnos hoy entre las compañías de referencia del sector profesional europeo.

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Más de cien profesionales

El talento humano es uno de los pilares de crecimiento de Vanguard Marine. La compañía cuenta con un equipo multidisciplinar de más de cien profesionales en el que conviven experiencia técnica y nuevas generaciones especializadas. El grupo impulsa además una política de reconocimiento y participación en resultados orientada a reforzar el compromiso interno y la transferencia de conocimiento entre departamentos. Esa combinación de especialización, formación continua y capacidad de adaptación permite a la firma mantener una estructura ágil en un sector cada vez más exigente y competitivo.