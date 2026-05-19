Innovación, defensa y sostenibilidad

Una edición más, la feria Navalia será un foro de referencia en difusión de conocimiento, innovación y tendencias internacionales del sector naval gracias a la celebración de las Jornadas Técnicas.

Desde hoy hasta el jueves 21 de mayo, el IFEVI acogerá más de 30 acciones entre conferencias, mesas redondas y presentaciones, que tendrán lugar en dos espacios principales: Aula Deputación de Pontevedra y Aula Xunta de Galicia.

Dentro de esta amplia programación, como viene siendo tradición, la Armada tendrá su espacio el miércoles 20 de mayo, de 10:30 a 13:10 horas. En el auditorio del Ifevi, «Hacia la Armada 2050» consistirá en una serie de ponencias en las que se abordarán los retos tecnológicos de esta institución y otras cuestiones relacionadas con la industria de la defensa, como el desarrollo de capacidades industriales, la ciberseguridad, la innovación aplicada a la defensa o los desafíos tecnológicos en programas estratégicos.

Participarán representantes de compañías como Detegasa, Industrias Ferri, Indra, Freire o Ghenova. Cerrará el evento el almirante Ignacio Céspedes, de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada Española (AJAL).

Más actos

Las Jornadas Técnicas abordarán otras temáticas como la descarbonización, uno de los ejes principales del encuentro. Por ejemplo, este martes se celebrará una mesa de 13:00 a 15:00 horas titulada «Descarbonización para un futuro sostenible» en el Aula Deputación y otra, «Wartsila. Descarbonización más allá de los nevos combustibles», en el Aula Xunta, de 12:00 a 14:00 horas. Al día siguiente, en el Aula Xunta se desarrollará también el coloquio «El presente de la descarbonización portuaria», organizado por el Puerto de Vigo y programado para las 11:00 horas.

Además, el Aula Deputación de Pontevedra albergará hoy una zona de exposición de los proyectos pertenecientes a la Zona Innovación, organizada por la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España (AINE). Será en horario de 15:00 a 17:12 horas.

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Otros espacios que serán escenario de actos de las Jornadas Técnicas de Navalia 2026 serán el Hotel Pazo Los Escudos, el Palacio de la Oliva y,dentro del IFEVI, el Aula Daniel Castelao (planta -2) y diferentes stands de participantes en los pabellones. El programa completo está disponible en navalia.es.