Toda la información de la feria, en una única aplicación

La décima edición de la Feria Internacional de la Industria Naval de Vigo vuelve a contar con su propia aplicación móvil para poner a disposición de expositores y visitantes toda la información del evento, reunida en una misma interfaz.

La iniciativa se puso en marcha hace tres ediciones, con el objetivo de mejorar la huella ecológica de la feria a lo largo de los próximos años y optimizar los recursos. Y es que, gracias a esta aplicación, los participantes pueden presentar su acreditación de acceso online, sin necesidad de imprimirla.

Disponible para los sistemas iOS y Android, la app móvil informará también a través de notificaciones sobre los eventos, visitas institucionales o reuniones públicas, así como de las distintas charlas incluidas dentro del programa técnico dejornadas, que se celebrarán de forma simultánea en las aulas Xunta de Galicia y Deputación de Pontevedra.

Además, la aplicación incluye un mapa interactivo del recinto que permite una navegación fácil e intuitiva. El usuario puede seleccionar un stand y consultar todos los detalles del expositores, las marcas representadas o la forma de contacto, según la información que hayan facilitado a la organización. También dispone de diferentes documentos de interés para expositores y visitantes.

Transporte a Navalia

La organización de Navalia ha publicado en su página oficial un documento en el que se desglosan las líneas de autobuses que estarán operativas desde hoy hasta el día 21 de mayo, para poder llegar hasta el Ifevi desde los hoteles de la ciudad.

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Se habilitan así la línea A (azul, parte desde el hotel Attica21), la línea B (verde, desde el hotel Eurostars) y la línea C (roja, con salida desde el hotel NH Collection). La información completa se puede consultar en la web, navalia.es.