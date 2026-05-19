«El gran boom de la construcción naval está por llegar»

¿Qué significa para Vigo acoger una cita como Navalia?

Navalia es el gran escaparate de la construcción y reparación naval, donde Vigo es puntero a nivel mundial. Es ese espacio donde todas las empresas presentan sus desarrollos y sus innovaciones, cierran nuevos contratos y ponen en valor el gran trabajo que se está realizando. Desde el Puerto de Vigo estamos muy orgullosos de nuestro sector naval y de tener unos astilleros modernos y adaptados a los nuevos tiempos. Navalia es la mejor ventana al mundo que podemos tener. Un punto de encuentro estratégico para astilleros, industria auxiliar, armadores y empresas del sector marítimo y offshore. Un evento internacional que, desde hace ya dos décadas, atrae a cientos de expositores y miles de visitantes profesionales. Mi enhorabuena a la organización que, edición tras edición, trabaja sin descanso en la promoción de la industria naval española y, al mismo tiempo, pone a nuestra disposición un punto de encuentro internacional para el mundo del mar.

¿Cómo se materializa el apoyo del Puerto de Vigo a este evento?

El apoyo del Puerto de Vigo a Navalia se materializa a través de múltiples factores. En primer lugar, hay que recordar que en la Ría de Vigo hay 15 astilleros y varaderos, lo que supone más de 11.000 empleos directos; por tanto, sabemos lo importante que es este sector. Además, formamos parte del Comité Ejecutivo de Navalia y vamos a participar en esta feria activamente a través de varias mesas de trabajo y foros, que tocarán, por un lado, la parte social, y por otra, la parte de cómo integrar las nuevas tecnologías como el hidrógeno, el amonio y los nuevos desarrollos de la construcción naval. Y, cómo no, estaremos muy presentes en la feria para prestar todo nuestro apoyo a las empresas y al sector. Para el Puerto de Vigo es importantísimo estar ahí y formar parte de un evento como Navalia.

Participarán en iniciativas como “Conecta con el Puerto”, enfocada a jóvenes. ¿Por qué es importante dirigirse a ellos?

Uno de los grandes retos de futuro que tenemos todos los sectores vinculados al mar y, por tanto, también el de la construcción naval, es el del relevo generacional. Tenemos que inculcar a los jóvenes y también a los más pequeños ese amor por el mar y que vean que hay unas oportunidades muy importantes, un trabajo de calidad y de futuro vinculado a los sectores de la construcción y la reparación naval. Debemos explicárselo de una forma sencilla para que lo entiendan y utilizando su propio lenguaje. Creo que es muy necesario para favorecer no solo a este sector, sino a toda la economía y a la gran creación de empleo que va a suponer en el futuro.

¿Qué panorámica dibuja del naval gallego actual?

Estamos viviendo un buen momento, con unos datos muy buenos, y de cara al futuro los datos van a ir incluso mejorando. El gran boom de la construcción naval está por llegar y lo hará de la mano de los nuevos combustibles, que obligará a la renovación de la flota, sobre todo en el caso de los buques medianos, tecnológicos y de alto valor, que deberán adaptarse a este futuro verde. Existe una gran oportunidad de negocio. Esta tipología de buques va a ser un gran nicho de mercado para Vigo y, por este motivo, creo que los mejores momentos del sector naval están aún por llegar.

¿El contexto de incertidumbre actual está repercutiendo sobre el Puerto de Vigo?

Al final nos está afectando a todos, porque está subiendo el precio del combustible, de los fletes e incluso de los costes de las materias primas, como es el caso del aluminio. Pero en lo que más nos está afectando es que nos obliga a gestionar el puerto en una situación de crisis, de just in time, y adaptarnos rápidamente a los cambios. Aun así, creo que el Puerto de Vigo y sus empresas están teniendo un comportamiento muy bueno ante una situación tan complicada.

¿En qué punto está el proceso de convertir Vigo en puerto nodal?

Formar parte de la Red Básica de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) será una realidad que ya nadie discute. Pero debemos serlo antes de los tiempos que establece la regulación. Sabemos que 2027 está cerca y tenemos mucho trabajo por hacer. El siguiente paso es ir a la Comisión Europea. Creo que poco a poco cala más el relato y los datos de por qué debemos integrarnos en esa Red Básica. Ahora lo que necesitamos es establecer alianzas con otros países para presentar una única candidatura y reducir así el tiempo en la toma de decisión. Estoy seguro de que lo voy a conseguir, el gran reto es cuándo.

¿Qué otras prioridades están en la hoja de ruta del puerto ?

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Nuestra estrategia se asienta sobre la Economía Azul y la protección de los océanos, pero entendida como un motor real de riqueza. No se trata solo de sostenibilidad ambiental, sino de convertir a Vigo en un referente tecnológico y de empleo cualificado. Queremos que Vigo se convierta en el faro donde se diseñe el futuro del sector marítimo. Buscamos atraer y retener talento que genere soluciones de alto valor añadido. Sin descuidar nuestras fortalezas tradicionales, estamos abriendo el puerto a nuevos sectores clave. Ya estamos logrando hitos importantes en la logística de la fruta, el fortalecimiento de la automoción, la industria tecnológica y la fabricación de maquinaria pesada. Nuestra proyección internacional es excelente, pero para materializar ese interés de empresas globales necesitamos espacio. En este sentido, la PLISAN es la oportunidad de oro para ofrecer a las multinacionales el suelo y las conexiones que demandan. En resumen: No solo queremos mover mercancía; queremos liderar el conocimiento marítimo y ofrecer la infraestructura necesaria para que las empresas internacionales elijan Vigo como su base operativa.