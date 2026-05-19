Galicia ondea la bandera azul en 11 puertos

Galicia es la el quinta comunidad autonóma con más puertos deportivos reconocidos con la Bandera Azul, el distintivo que otorga la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) a aquellas playas e instalaciones portuarias que cumplen rigurosos criterios de sostenibilidad, accesibilidad y servicios.

En esta edición, cuya vigencia se extenderá también a 2027, un total de 11 puertos deportivos han sido declarados de Bandera Azul. De ellos, seis se encuentran en la provincia de Pontevedra: Monte Real Club de Iates de Baiona (Baiona), Porto Deportivo Pedras Negras (O Grove), Real Club Náutico Sanxenxo (Sanxenxo), Club Náutico Portonovo (Sanxenxo), Porto Deportivo Juan Carlos I (Sanxenxo) y el Liceo Marítimo de Bouzas (Vigo).

La siguiente provincia con más puertos Bandera Azul es A Coruña, que suma cuatro: Real Club Náutico A Coruña-Marina Real (A Coruña), Club Náutico Sada (Sada), Porto Deportivo Sadamar (Sada) y Real Club Náutico de Portosín (Porto do Son). La última bandera gallega recayó en Lugo, en el Porto Deportivo de Ribadeo.

Los criterios exigidos por Adeac para la concesión de la bandera azul, en el caso de playas y puertos, están relacionados con la calidad de las aguas —que debe ser excelente—; la seguridad y la accesibilidad; la dotación de servicios; así como la gestión ambiental y la sostenibilidad.

Por otro lado, Galicia tendrá este año un total de 118 playas con Bandera Azul, diez más que el año anterior. De este modo, concentra casi una de cada siete banderas concedidas en España (794) y consolida su posición entre las tres comunidades que reciben un mayor número de distintivos para sus playas, junto con Valencia (que suma 197) y Andalucía (184).

Galicia también es la tercera comunidad española en cuanto al número de centros azules galardonados. Esta categoría engloba aulas de naturaleza y de mar, centros de recepción de visitantes e instalaciones de investigación o similares dedicadas a la educación ambiental en municipios relacionados con el programa Bandera Azul.

Así, de los 106 centros azules galardonados en el país este año, 18 se sitúan en nuestro territorio. La provincia de A Coruña alberga siete de ellos (entre los que se encuentran el Centro de interpretación dos Muíños de Auga da Costa da Morte Golmar, en Laracha; o el Centro Oceanográfico da Coruña do Instituto Español de Oceanografía).

Pontevedra, por su parte, suma nueve, entre los que está también el IEO-CSIC en Vigo; Centro de interpretación ambiental Foz do Miñor (Baiona) o la Casa Museo de Colón, en Poio.

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Finalmente, Lugo cuenta con dos centros azules en Burela: Centro de Educación Medioambiental Gaia y el Barco Museo Reina del Carmen.