Buques cargados de salud y de esperanza

La ONG marítimo-hospitalaria Mercy Ships–Naves de Esperanza contará con un stand propio en Navalia desde el que difundirá su trabajo, captará voluntarios y establecerá nuevas alianzas. «Navalia es, sin duda, uno de los encuentros internacionales de referencia para la industria naval y marítima», explica Gerardo Vangioni, responsable en España de Mercy Ships.

Fundada en 1978, Mercy Ships acumula casi medio siglo de actividad humanitaria en más de 56 países en vías de desarrollo, «siguiendo el ejemplo de Jesús de Nazaret de dar sin esperar recibir nada a cambio». Algunas de los logros conseguidos en este tiempo es la realización de más de 126.000 intervenciones quirúrgicas y más de 50.000 procedimientos dentales; o la ejecución de más de 1.115 proyectos de desarrollo, infraestructura hospitalaria y agricultura. También han establecido clínicas permanentes para proveer cirugías obstétricas en Sierra Leona y Madagascar y una clínica dental en Guinea Conakry, entre otros proyectos.

Todo esto es posible gracias a la ayuda de centenares de voluntarios, desde médicos a profesionales marítimos y otras personas que permiten el funcionamiento de barcos así, pero Vangioni reconoce el «desafío» de encontrarlos. «Operando los dos mayores buques hospitales civiles del mundo, y teniendo en cuenta la rotación de voluntarios que existe actualmente, no es fácil disponer del número de personas preciso para ser efectivos al 100%». A ello se suman las dificultades derivadas del contexto económico internacional; especialmente, los incrementos de los costes del combustible. Pero un ‘hospital flotante’también tiene sus ventajas: movilidad para llevar tecnología médica avanzada allí donde se necesita, un entorno seguro y autosuficiente capaz de alojar a centenares de voluntarios, y una importante reducción de costes operativos al centralizar transporte, alojamiento y logística en un mismo espacio.

Cada año, Mercy Ships traslada sus buques a dos naciones, al tiempo que los voluntarios atienden otros territorios. «Acudimos a las naciones del África subsahariana que nos han invitado, y con las que previamente suscribimos acuerdos de colaboración», apunta el responsable de la ONG en España. «La coordinación y colaboración con las instituciones y comunidades locales es clave para el éxito de la misión»

Los buques permanecen 10 meses en puerto y no son sólo «el espacio idóneo para llevar a cabo los servicios médicos gratuitos», sino que se transforman en centros de formación para el personal sanitario local. En sus 47 años de actividad, la ONG ha formado a más de 57.000 profesionales de la salud. «De esa manera, contribuimos a dejar un legado y a fortalecer los sistemas de salud de las naciones a las que acudimos», afirma. Y cuando el barco abandona el puerto, un equipo de Mercy Ships se queda en tierra por lo menos un año, «para dar continuidad y soporte a todos los proyectos iniciados».

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«A todos los lectores de FARO les diría que se unan a esta aventura de llevar salud y esperanza, bien como voluntarios a bordo o bien apoyando económicamente la labor que realizamos en favor de los más necesitados. Si entran en nuestro sitio web, www.nde.ong encontrarán más información acerca lo que hacemos y formas de cooperar», se despide Gerardo Vangioni, presidente de Naves de Esperanza.