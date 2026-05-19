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Un acuerdo para navegar juntos en una misma dirección: la solidaridad

Navalia y la ONG Mercy Ships-Naves de Esperanza firmaron el pasado año una colaboración pionera

Arriba: Uno de los buques de la ONG. A la izquierda del texto, firma del acuerdo entre Mercy Ships y Navalia. | | NAVALIA

Arriba: Uno de los buques de la ONG. A la izquierda del texto, firma del acuerdo entre Mercy Ships y Navalia. | | NAVALIA

b.c.

Vigo

La presente edición de Navalia será una presentación en sociedad de un hito alcanzado en septiembre de 2025: la firma del acuerdo con la ONG Mercy Ships-Naves de Esperanza. Se trata de la primera colaboración por parte de la organización benéfica con un evento de estas características en España.

Un acuerdo para navegar juntos en una misma dirección: la solidaridad

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Gracias a este acuerdo, Mercy Ships no sólo estará presente en Navalia promoviendo todas sus actividades benéficas, sino que participará como partner en todas aquellas acciones de divulgación de la industria naval que Navalia lleve a cabo.

La ONG se dedica a proporcionar atención quirúrgica gratuita y al desarrollo de sistemas de salud en algunas de las naciones más empobrecidas del mundo, especialmente de África. Lo hace a través de dos buques hospitalizados, ‘Global Mercy’ y ‘Africa Mercy’. Ambos están equipados con instalaciones médicas de alta calidad, agua potable, equipos estériles y electricidad para tratar a las comunidades y personas vulnerables. En el caso del ‘Africa Mercy’, se trata de la nave hospitalaria no gubernamental más grande del mundo.

La entidad cuenta con un equipo humano de más de 400 especialistas médicos y marineros voluntarios, procedentes de 60 países distintos, para cumplir con su misión de brindar atención médica allá donde no siempre es suficiente. Pero además de los servicios quirúrgicos, Mercy Ships proporciona formación al personal sanitario local y apoya el desarrollo de infraestructura médica, con el objetivo de dejar un impacto duradero.

Desde este martes 19 de mayo hasta el jueves 21, Mercy Ships estará presente en el IFEVI con su propio stand (número V06), donde abordará también su voluntariado y la captación de recursos que le permiten llevar a cabo sus actividades entre todas las empresas y personas que asistan a la feria. Asimismo, participará como partner en todas aquellas acciones de divulgación de la industria naval que Navalia lleve a cabo.

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El representante en España de la ONG, Gerardo Vangioni, afirmó tras firmar el acuerdo con la feria viguesa que esta permitía «dar un salto en cuanto a nuestra visibilidad dentro del propio sector naval», como ya ocurría con su acuerdo de colaboración con otros eventos, como Norshiping en Oslo (Noruega).

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