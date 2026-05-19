20 años de trabajo, evolución y compromiso

Alcanzar una décima edición de un evento siempre tiene algo de simbólico. Pero en el caso de Navalia, significa mucho más que una cifra redonda. Significa celebrar veinte años de trabajo, de evolución constante y de compromiso con una industria que forma parte de nuestra identidad económica, industrial y social. Veinte años en los que la feria ha crecido al mismo ritmo que lo hacía el propio sector naval, acompañando en sus desafíos, en sus transformaciones y también en sus oportunidades.

Del 19 al 21 de mayo de 2026, nuestra ciudad volverá a convertirse en el gran punto de encuentro de la industria naval internacional. Y lo hará con una edición especialmente significativa, no solo por su dimensión, sino por el momento clave que vive el sector. La construcción naval afronta una etapa de profunda transformación tecnológica e industrial, marcada por retos tan exigentes como la descarbonización, la digitalización, la inteligencia artificial o el desarrollo de nuevas capacidades vinculadas a la defensa y a la economía azul.

Por otro lado, el actual contexto geopolítico internacional ha situado nuevamente a la construcción naval en una posición estratégica. Las tensiones comerciales, la necesidad de reforzar la autonomía industrial en Europa, el incremento de la inversión en defensa y seguridad marítima, así como la reconfiguración de las cadenas globales de suministro, están impulsando una nueva etapa para nuestro sector. En este escenario, la industria naval no solo desempeña un papel clave desde el punto de vista económico o industrial, o hace también como infraestructura esencial para garantizar capacidades tecnológicas, energéticas y logísticas. Y, precisamente por ello, encuentros como Navalia son hoy más necesarios que nunca.

Nuestra feria ha logrado consolidarse como la principal cita naval de España y una de las más relevantes de Europa gracias a un crecimiento sostenido, equilibrado y alineado con la realidad industrial. En esta edición alcanzaremos cifras récord, con más de 600 expositores y cerca de 1.200 marcas representadas, además de una importante presencia internacional procedente de Europa, América Latina y, de manera muy destacada, de Asia. Este crecimiento refleja la confianza del sector en Navalia, pero también la capacidad de nuestras empresas para competir en un mercado global cada vez más exigente.

Sin embargo, Navalia nunca ha querido ser únicamente una feria comercial. Nuestra vocación ha sido siempre convertirnos en una herramienta útil para el sector, un espacio donde se genera negocio, se comparte conocimiento y se construyen alianzas estratégicas. Por todo ello, seguiremos apostando por la innovación, el talento y la transferencia tecnológica, reforzando espacios como la Zona de Innovación y un programa de jornadas técnicas que volverá a poner sobre la mesa los grandes debates del presente y del futuro del naval.

Quiero agradecer el compromiso de las empresas expositoras, instituciones, clústeres, asociaciones y profesionales que han acompañado a Navalia durante estos veinte años. Gracias a todos ellos, Vigo volverá a situarse, una edición más, en el centro de la industria naval internacional.

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Nos vemos en Navalia 2026.