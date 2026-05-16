Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carmen García, primera rectora de VigoPreacuerdo en el MetalSelectividad GaliciaDía das Letras Galegas: Begoña CaamañoPolicías infiltrados en el Puerto de VigoCrucero Norovirus
instagramlinkedin

A Xunqueira acolle unha nova edición da Feira Celta

O parque da Xunqueira será o epicentro das actividades durante a cita con toques medievais.

O parque da Xunqueira será o epicentro das actividades durante a cita con toques medievais. / Concello de Vilagarcía

Moncho González

Vilagarcía

A Feira Celta regresará este ano ao parque da Xunqueira convertida, unha vez máis, nun dos espazos con maior personalidade das festas de Santa Rita. Entre os días 21 e o 24 de maio, o recinto volverá transformarse nun gran mercado ambientado na tradición celta, cun programa continuo de actividades pensado para atraer tanto ao público familiar como aos visitantes que cada ano se achegan a Vilagarcía durante as celebracións das súas festas patronais.

A apertura oficial do recinto terá lugar o xoves 21 de maio arredor das 18.00 horas coa posta en marcha do mercado, integrado por postos de artesanía, alimentación e obradoiros temáticos. Desde ese primeiro día, a animación musical itinerante converterase nun dos principais sinais de identidade da feira, con pasarrúas continuos ao longo das distintas xornadas.

A programación reforzarase especialmente durante a fin de semana, cando a Xunqueira concentrará boa parte da actividade familiar das festas.

O venres 22 abrirá a zona de xogos infantís tradicionais Xoaniña, un espazo pensado para recuperar propostas lúdicas populares e ofrecer alternativas de ocio ao aire libre para a cativada. As actividades desenvolveranse tanto en horario de mañá como de tarde, coincidindo coa apertura do mercado celta.

A música volverá ter unha presenza constante da man de Lux Celtae, formación encargada dos pasarrúas musicais que percorrerán o recinto en distintas franxas horarias. O ambiente de mercado medieval completarase coa decoración temática, os espectáculos itinerantes e a presenza de personaxes vinculados ao imaxinario celta.

O sábado 23 concentrará algunhas das propostas máis destacadas da programación. Ademais dos concertos de percusión do grupo Mapatho e dun obradoiro aberto a todos os públicos, a feira incluirá o tradicional paseo do druída celta polo mercado, unha das estampas máis recoñecibles do evento.

Outro dos momentos singulares chegará coa celebración do ritual de vodas celtas no xardín da Eira dos nenos. A actividade permitirá ás parellas participantes recrear unha cerimonia simbólica dentro da ambientación da feira, consolidando unha proposta que cada ano reúne a numerosos asistentes e curiosos interesados en coñecer de primeira man este rito ancestral.

Ao longo de catro días, a Feira Celta converterá a Xunqueira nun espazo de convivencia, lecer e recreación histórica, reforzando o papel das festas de Santa Rita como unha celebración capaz de combinar tradición popular, animación cultural e participación cidadá.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents