Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carmen García, primera rectora de VigoPreacuerdo en el MetalSelectividad GaliciaDía das Letras Galegas: Begoña CaamañoPolicías infiltrados en el Puerto de VigoCrucero Norovirus
instagramlinkedin

Vilagarcía en pé de festa

A cidade prepárase para catro días de celebracións nos que combinará espectáculos, relixión, propostas familiares e animación nas rúas

Ambiente nas rúas durante a celebración do ano pasado.

Ambiente nas rúas durante a celebración do ano pasado. / Iñaki Abella

Moncho González

Vilagarcía

Vilagarcía afronta a chegada de Santa Rita 2026 coa intención de volver converter as festas patronais nun dos grandes motores sociais e culturais da primavera galega. Durante catro días, a cidade vivirá un programa deseñado para abrir espazos de encontro arredor da música, a tradición popular, o lecer familiar e a participación veciñal, mantendo intacta a identidade dunha celebración profundamente vinculada á historia local.

O calendario festivo arrancará o xoves 21 cunha intensa actividade na rúa e coa apertura da Feira Celta do parque da Xunqueira, un dos escenarios máis recoñecibles da programación dos últimos anos. A ambientación temática, os postos de artesanía, os espectáculos itinerantes e as actividades para a cativada volverán converter esta zona nun dos principais focos de atracción durante toda a fin de semana.

A programación musical ocupará tamén un papel central. As grandes verbenas da avenida da Mariña reunirán a milleiros de persoas arredor das actuacións das orquestras Kubo e Capitol, mentres que propostas como a homenaxe a Alejandro Sanz impulsada por Fran Valenzuela achegarán formatos diferentes ao cartel festivo. Xunto ás actuacións nocturnas, os pasarrúas tradicionais e as sesións musicais completarán unha banda sonora continua en distintos puntos da cidade.

Santa Rita manterá igualmente a súa dimensión máis simbólica e emocional. A procesión prevista para o venres 22 volverá ser un dos momentos centrais das celebracións, cun percorrido que atravesará algunhas das principais rúas do centro urbano acompañado pola Banda de Música de Vilagarcía. Trátase dunha das citas máis arraigadas entre varias xeracións de veciños e veciñas, capaz de conservar o espírito tradicional da festa mesmo nun contexto de programación cada vez máis ampla e diversa.

O programa incorpora ademais unha importante oferta cultural e familiar. O musical da Escola CODA, os contacontos, o cinema itinerante do Festivaliño On the Road ou os espectáculos infantís reforzan unha liña de programación orientada á convivencia interxeracional e á ocupación do espazo público como punto de encontro.

Á oferta lúdica sumaranse tamén as actividades deportivas, coa celebración da regata Santa Rita e do torneo de balonmán cadete. Un conxunto de propostas que confirma a capacidade destas festas para mobilizar toda a cidade e atraer visitantes durante unha das fins de semana máis destacadas do ano en Vilagarcía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents