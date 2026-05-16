Vegalsa-Eroski reúne a 400 representantes del sector

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Santiago de Compostela acogió ayer, 15 de mayo, el décimo primer encuentro de la compañía Vegalsa-Eroski con la industria alimentaria. El evento reunió a 400 representantes de empresas, denominaciones de origen, cooperativas agrarias, entidades e instituciones del sector agroalimentario, para compartir los resultados de la compañía y reflexionar sobre el presente y futuro del sector.

La jornada, articulada bajo el título «Un mundo con IA: la transformación de las empresas alimentarias», contó con cinco ponencias y con intervenciones institucionales a cargo del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, la conselleira de Medio Rural de la Xunta de Galicia, María José Gómez, y el presidente de la Deputación de A Coruña, Valentín González.

El director general de Vegalsa-Eroski, José Manuel Ferreño,puso en valor la importancia de hacer partícipes a sus proveedores, para avanzar de forma conjunta en todos los ámbitos. Por su parte, el director de Compras de Vegalsa-Eroski, Jorge Eiroa, subrayó la necesidad de poner en valor y cuidar el sector productivo, que genera riqueza en el entorno y aporta productos frescos y de primera calidad.

El evento contó también con la intervención de la CEO de Grupo Eroski, Rosa Carabel, quien destacó la importancia de reforzar las alianzas con los productores y la industria local para avanzar hacia un sector alimentario más innovador, eficiente y sostenible.

Innovación como motor

La jornada sirvió como punto de encuentro para analizar el impacto de la innovación en la cadena de valor alimentaria y para reflexionar sobre la inteligencia artificial. En este sentido, el director del Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes de la USC (CiTIUS), Senén Barro, profundizó en la inteligencia artificial como herramienta estratégica para el sector, así como en sus aplicaciones prácticas. Por su parte, el CEO de Vicky Foods, Rafa Juan, reivindicó la importancia de que empresas con una larga trayectoria sean capaces de adaptarse a las nuevas necesidades del sector y de los consumidores.

El producto local, eje estratégico

El encuentro se enmarca en el compromiso de Vegalsa-Eroski con las comunidades en las que tiene presencia. En 2025, la compañía destinó 600 millones de euros a compras de proximidad y colaboró con un total de 885 proveedores y productores locales gallegos, asturianos y castellanos y leoneses.