O legado de Alejandro Sanz chega a Vilagarcía
Fran Valenzuela presentará en Santa Rita o espectáculo “Lo que fui es lo que soy”, acompañado por músicos en directo. O concerto será o sábado 23 de maio ás 22.30 horas
Moncho González
A programación musical de Santa Rita 2026 incluirá unha das propostas máis destacadas desta edición coa chegada a Vilagarcía do espectáculo Lo que fui es lo que soy, unha homenaxe á traxectoria de Alejandro Sanz encabezada polo cantante andaluz Fran Valenzuela. A actuación celebrarase o sábado 23 de maio ás 22.30 horas no parque da Xunqueira e promete converterse nun dos grandes reclamos musicais das festas patronais.
Natural de Granada, Fran Valenzuela alcanzou notoriedade en 2017 tras a súa participación no programa televisivo Tu cara no me suena todavía, emitido por Antena 3. O artista conseguiu chegar á final grazas ás súas interpretacións de recoñecidos cantantes do panorama musical español e latinoamericano, entre eles Sergio Dalma, Marc Anthony e, especialmente, Alejandro Sanz, unha caracterización que recibiu unha gran resposta tanto do público como da crítica.
Precisamente aquela interpretación do artista madrileño acabaría converténdose no punto de partida dun proxecto musical propio. Tras o impacto acadado no programa televisivo, Valenzuela decidiu crear unha produción centrada integramente na obra de Alejandro Sanz baixo o título Lo que fui es lo que soy. O espectáculo consolidouse rapidamente como unha das homenaxes máis recoñecidas arredor do repertorio do cantante, apoiado ademais por unha banda formada por músicos de ampla experiencia profesional.
A proposta escénica está deseñada para reproducir a esencia dos directos de Alejandro Sanz, combinando interpretación vocal, son en vivo e unha selección de cancións que forman parte da memoria musical de varias xeracións. O concerto repasará algúns dos temas máis coñecidos do artista madrileño, mesturando baladas, pop latino e cancións convertidas en auténticos himnos para o público.
A actuación prevista en Vilagarcía permitirá ademais achegar ao público un espectáculo que nos últimos anos mantivo unha importante actividade tanto dentro como fóra de España. Fran Valenzuela actuou en escenarios internacionais como a sala Íntimo Nashville, en Tennessee, e participou tamén en concertos en Latinoamérica acompañado por banda sinfónica, cunha destacada acollida por parte do público e dos medios especializados.
A presenza deste espectáculo dentro das festas de Santa Rita reforza a aposta da programación por combinar formatos diferentes e ampliar a variedade musical da celebración. Xunto ás grandes verbenas e ás actuacións tradicionais, a homenaxe a Alejandro Sanz incorpora unha proposta pensada para un público transversal e moi vinculado ao repertorio dun dos artistas máis influentes da música española das últimas décadas.
O concerto do parque da Xunqueira aspira así a converterse nun dos momentos máis multitudinarios e emotivos das festas, nunha noite marcada pola música en directo e pola conexión co público a través de cancións amplamente recoñecibles.
