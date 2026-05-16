A devoción volverá a marcar os días grandes de Santa Rita
A procesión, os actos litúrxicos e a tradición popular reunirán centos de persoas arredor dunha celebración profundamente arraigada na cidade
Moncho González
As festas de Santa Rita conservarán en 2026 a súa esencia máis tradicional cun programa no que os actos relixiosos volverán ocupar un lugar central dentro das celebracións. Máis alá da música e das actividades culturais, Vilagarcía vivirá durante varios días unha das citas de maior significado simbólico para moitas familias da cidade, mantendo viva unha devoción transmitida de xeración en xeración.
O momento máis destacado chegará o venres 22 de maio coa tradicional procesión de Santa Rita, unha convocatoria que cada ano reúne centos de persoas nas rúas do centro urbano. A imaxe da santa partirá do convento de Vista Alegre para percorrer distintas vías da cidade nun itinerario que atravesará a rúa Castelao, a praza de Galicia, Valentín Viqueira e a avenida da Mariña antes de regresar novamente ao convento. A procesión estará acompañada pola Banda de Música de Vilagarcía de Arousa, contribuíndo a crear unha das escenas máis recoñecibles das festas patronais.
A celebración relixiosa constitúe desde hai décadas un dos grandes momentos de Santa Rita en Vilagarcía. Numerosos veciños e veciñas participan cada ano nos actos litúrxicos, nas misas e nas ofrendas vinculadas á santa, considerada por moitas persoas como símbolo de esperanza e protección. A tradición mantense especialmente viva arredor do convento de Vista Alegre, convertido durante estas datas nun dos principais puntos de encontro da celebración.
O ambiente que rodea os actos relixiosos mestura solemnidade e participación popular. Moitos asistentes acompañan a procesión cumprindo promesas, portando flores ou participando en familia nunha cita que forma parte da cidade. A presenza de agrupacións musicais tradicionais e o acompañamento institucional reforzan tamén o carácter ceremonial dun dos momentos máis emotivos da programación.
Xunto aos actos litúrxicos, Santa Rita manterá a súa dimensión festiva cun programa que permitirá prolongar a actividade ao longo das catro xornadas festivas. As actuacións musicais, os pasarrúas e a Feira Celta convivirán cun calendario relixioso que continúa sendo o auténtico eixo histórico das celebracións.
