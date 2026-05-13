Cuando hablamos de accesibilidad ya no hablamos de entornos adaptados a personas con discapacidad, sino de una necesidad cada vez más extendida, debido al progresivo envejecimiento poblacional. Sin embargo, sigue siendo un reto pendiente.

«En un contexto donde tanto la población como los edificios van envejeciendo cada vez más, una de cada tres viviendas en España aún no es accesible», declaraba Rubén Rodríguez, director del Área Noroeste de Otis, en la mesa redonda organizada por Prensa Ibérica y FARO este lunes en las instalaciones del decano, con el patrocinio de Otis y presentada por el periodista de FARO Jorge Garnelo. «Pero la accesibilidad es una necesidad, un derecho y una demanda».

En muchas ocasiones, el problema reside en que «no somos conscientes de las limitaciones del espacio hasta que las vivimos», explicaba María José Caride, concejala de Urbanismo del Concello de Vigo, quien también formó parte del encuentro.

Rubén Rodríguez, director del Área Noroeste de Otis, y María José Caride, concejala de Urbanismo del Concello de Vigo. / Marta G. Brea

Carmen Peleteiro, vocal de la junta de gobierno del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia, apuntaba que ese «derecho a la accesibilidad» se ve coartado por la economía, pues en el caso de las rehabilitaciones de los edificios, son los propietarios quienes pagan las obras, y esto es a veces fuente de conflicto. Y cuando se inicia el proceso, no existen suficientes empresas con disponibilidad para ejecutar los trabajos rápido.

El sector ha avanzando en los últimos años y, como declaraba Rubén Rodríguez, también se necesitan especialistas para dar servicio a la gran demanda que reciben desde Otis. «La tecnología ya nos permite modernizar y dar soluciones donde antes no se podía. Al final, son obras en las que gana todo el mundo», apuntaba el directivo; desde los propios vecinos hasta las empresas o las administraciones, pues generan bienestar y también incrementan el valor patrimonial de las viviendas.

«La accesibilidad es una necesidad, un derecho y una demanda» Rubén Rodríguez — Director del Área Noroeste de Otis

Manuel Martínez, presidente de la Delegación de Vigo del Colegio de Arquitectos (COAG), remarcó que las obras de accesibilidad son «proyectos integrales» donde es fundamental contar con un arquitecto y realizar un análisis de vialibilidad previo. Tal y como destacaron a lo largo del encuentro los profesionales, instalar un ascensor en un edificio puede ser un reto mayúsculo. No siempre existe el espacio físico o las condiciones estructurales adecuadas.

Las consecuencias del envejecimiento poblacional ya se están observando en este tipo de actuaciones. Según contó Carmen Peleteiro, administradora de fincas, las comunidades de propietarios demandan cada vez más la instalación de montacargas, rampas, salvaescaleras o ascensores a cota cero. En este sentido, así como con en el problema de falta de mano de obra que apuntaban los profesionales, las administraciones públicas deben ayudar a buscar soluciones.

José Luis Borau, Jefe del Departamento de Accesibilidad al Entorno Construido de Fundación Once; Carmen Peleteiro, vocal de la junta de gobierno del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia; y Manuel Martínez, presidente de la Delegación de Vigo del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. / Marta G. Brea

«La demanda de la construcción supera a la oferta y eso es un problema real», reconocía María José Caride, quien aplaudió la labor de mediación que llevan a cabo arquitectos y administradores de finca en los procesos de rehabilitación para la accesibilidad de los edificios: «No es sencillo dialogar con gente que se queda sin una habitación de su casa para poder construir un ascesor».

Con todo, «la accesibilidad no la hacen solo los ascensores», afirmó José Luis Borau, Jefe del Departamento de Accesibilidad al Entorno Construido de Fundación ONCE. Por ejemplo, no requiere las mismas soluciones alguien con movilidad reducida que una persona con discapacidad cognitiva. «Hay que atender a las normativas, pero también hay que escuchar a la gente que tiene necesidades», declaró.

«La demanda de la construcción supera a la oferta y eso es un problema real» María José Caride — Concejala de Urbanismo del Concello de Vigo

Además, reivindicó que España cuenta con un marco normativo fuerte que respalda las actuaciones a favor de la accesibilidad. Solo queda aplicarlas como se debe. Puso como ejemplo la fecha límite que recogía el Real Decreto Legislativo 1/2013 , en la que todos los edificios existentes debían ser accesibles en nuestro país: 4 de diciembre de 2017.

Casi una década después, la realidad es otra, aunque Borau pone en valor el trabajo que se ha desarrollado en los últimos tiempos y tilda de positiva la colaboración público-privada. «Hay que hablar mucho, coordinarnos mucho», defendía. Así, tal vez llegue el día en que no haga falta hablar de accesibilidad, porque será un concepto integrado hasta en lo más pequeño y cotidiano.

Mesa redonda «Seguridad y accesibilidad:retos de la rehabilitación urbana», celebrada en las instalaciones de FARO. / Marta G. Brea

Carmen Peleteiro, por su parte, concluía que la accesibilidad debe ser un « imperativo legal», apelando a reformar la Ley de Propiedad Horizontal; mientras que Manuel Martínez subrayaba la necesidad de «confiar en los arquitectos y las arquitectas» para abordar juntos los desafíos pendientes.

Desde Otis, Rubén Rodríguez trasladó el deseo de que en el futuro puedan afirmar: «Hemos logrado solucionar problemas de accesibilidad siendo accesibles».