Solvos, tecnología con vocación de servicio desde la ciudad de Vigo

Desde hace nueve años, la consultoría informática Solvos asesora y acompaña desde Vigo a empresas de toda España y, sobre todo, del sur de Galicia, en la implantación de soluciones de software para mejorar su gestión. Sus fundadores, la matemática Luisa Miguéns y los ingenieros de telecomunicación David Alonso y Luis Romero, cuentan con más de 30 años de experiencia en el sector.

Junto a ellos trabajan perfiles de la rama informática, consultores, desarrolladores o técnicos de sistemas. «Somos un equipo pequeño de 12 personas, muy bien coordinado y en constante formación», cuenta Luis Romero, quien subraya además la especial «vocación de servicio» de los profesionales de Solvos.

Contacto directo con la industria

Los clientes de Solvos son pymes y grandes empresas relacionadas con el sector industrial. Principalmente, brindan servicio a compañías del ámbito de la alimentación, la pesca, la distribución, economía circular o la manufactura en general, así como a empresas tecnológicas y logísticas.

Su misión es implementar lo que se conoce como ERP (Enterprise Resource Planning), un software integral que reúne en una misma plataforma todos los procesos clave de una empresa, desde los recursos humanos a las finanzas o las ventas.

Dentro de las soluciones de ERP disponibles en el mercado, en Solvos son especialistas en Odoo, una plataforma libre, flexible y eficiente, utilizada por millones de usuarios en todo el mundo. Se trata de un sistema modular y escalable, que permite adaptarse a las necesidades de cada compañía e incorporar nuevas funcionalidades a medida que el negocio crece, garantizando además un entorno seguro y fiable para la gestión de los datos.

Más allá de Odoo

Pero este no es el único servicio de esta consultoría viguesa.

Su metodología de trabajo se basa en la adaptación a las particularidades de cada caso, en la atención personalizada e individualizada. «Lo primero que hacemos es reunirnos con el cliente; escuchamos sus problemas, detectamos sus necesidades y a partir de ahí planteamos una solución», explica el cofundador de Solvos, Luis Romero.

¿El objetivo? Mejorar los procesos de las compañías con las que trabajan, así como su rentabilidad. Para ello, ofrecen también servicios tecnológicos que van más allá de solo un software. Por ejemplo, trabajan con tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia), lectores de códigos de barras o integración con básculas de pesaje de camiones y con otros sistemas informáticos.

Todas estas tecnologías resultaron claves para desarrollar y evolucionar un sistema a gran escala, como el que durante la última década usa para la gestión de trazabilidad y control de tráfico GrupoNogar, importante empresa de logística portuaria gallega.

«Además de pesajes en báscula de camiones, nos hemos especializado en conectar Odoo con básculas y equipos para optimizar procesos, como en la industria de transformación de pescado, en la que unimos varias tecnologías en un solo punto», explica Luis Romero.

Procesos industriales integrados en Odoo. / FdV

Todo este conocimiento permite a Solvos posicionarse como un socio tecnológico de confianza para empresas que buscan avanzar en sus procesos de digitalización y automatización. Desde la gestión comercial, económica y financiera hasta los procesos de compras, ventas y almacén, pasando por sistemas TPV o comercio electrónico, la compañía viguesa ofrece soluciones integrales orientadas a optimizar la gestión empresarial y acompañar el crecimiento de sus clientes. Y siempre poniendo en el centro el trato humano, la proximidad con los clientes y la vocación de acompañar y asesorar. «Nuestro activo son las personas», concluye el ingeniero.