Novedades en la Renta 2025: más deducciones en Galicia, pero también más riesgos si se confía en el borrador

La campaña de la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2025 ya está en marcha y llega con importantes novedades tanto a nivel estatal como autonómico.

En Galicia, los contribuyentes cuentan este año con nuevas deducciones y ventajas fiscales que pueden suponer un ahorro significativo, pero también con una mayor complejidad que hace más recomendable que nunca contar con el asesoramiento de un profesional.

Según datos oficiales, las deducciones autonómicas gallegas permitirán un ahorro medio de hasta 476 euros por contribuyente y un impacto global cercano a los 47 millones de euros en esta campaña.

Principales novedades de la Renta 2025

A nivel general, la campaña incorpora nuevas deducciones y ajustes fiscales. Entre ellas destaca una deducción estatal para rentas bajas de hasta 340 euros, así como la prórroga de incentivos relacionados con la eficiencia energética o la movilidad sostenible.

En Asec Asesores ofrecen un servicio integral en materia fiscal, laboral y contable. / Julia G. Yanez @juliagyanez

Además, Hacienda intensifica el control sobre determinados ámbitos como las criptomonedas, los pagos mediante Bizum o los alquileres turísticos, lo que incrementa el riesgo de errores en la declaración si no se revisa adecuadamente la información.

Galicia refuerza sus deducciones autonómicas

Entre las deducciones más relevantes para el ejercicio 2025 figuran las vinculadas al nacimiento o adopción de hijos, familias con dos hijos, familias numerosas, acogimiento de menores, cuidado de hijos menores, contribuyentes con discapacidad o mayores de 65 años que precisen ayuda de terceras personas, alquiler de vivienda habitual, gastos destinados al uso de nuevas tecnologías en los hogares, inversión en empresas de nueva creación, inversión en eficiencia energética, rehabilitación de inmuebles situados en centros históricos, ayudas y donaciones con fines culturales o de investigación y determinadas actuaciones relacionadas con el medio rural y el patrimonio.

Las principales novedades de esta campaña

Entre las novedades más destacadas de la Renta 2025 en Galicia aparece la consolidación y ampliación de deducciones ligadas a la sostenibilidad energética, especialmente las relativas a instalaciones de climatización y agua caliente sanitaria que empleen energías renovables destinadas al autoconsumo, así como las deducciones por obras de mejora de eficiencia energética en edificios de viviendas y viviendas unifamiliares.

También adquieren mayor relevancia en esta campaña las deducciones vinculadas a ayudas públicas de carácter social y sanitario, como las percibidas por personas con diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y las ayudas reconocidas a personas afectadas por la talidomida en España durante el período 1950-1985.

Además, la campaña de la Renta refuerza la importancia de determinadas deducciones relacionadas con vivienda vacía destinada al alquiler y rehabilitación en núcleos históricos, ámbitos que han ganado protagonismo dentro de la política fiscal autonómica.

Deducciones a las familias gallegas

En la campaña de la Renta 2025, las familias gallegas vuelven a situarse entre los colectivos con mayor acceso a deducciones autonómicas en el IRPF. La normativa de Galicia mantiene una batería de incentivos fiscales orientados a aliviar el gasto familiar y apoyar situaciones personales que tienen un impacto directo en la economía doméstica.

Entre las principales deducciones destacan las aplicables por nacimiento o adopción de hijos, así como las previstas para familias con dos hijos y para familias numerosas. También se mantienen los beneficios fiscales por acogimiento de menores y por gastos vinculados al cuidado de hijos de corta edad, una medida especialmente relevante para los hogares con necesidades de conciliación laboral y familiar.

En materia fiscal no se trata únicamente de presentar la declaración dentro de plazo, sino de hacerlo con rigor y aprovechando todas las ventajas fiscales que permite la normativa

La normativa gallega contempla además deducciones dirigidas a contribuyentes con discapacidad y a mayores de 65 años que precisen ayuda de terceras personas, así como incentivos para quienes residan en régimen de alquiler de vivienda habitual y cumplan los requisitos establecidos.

En Galicia también existe una deducción autonómica por gastos educativos, pensada para aliviar el coste que afrontan muchas familias al inicio del curso escolar.

Esta deducción permite incluir determinados gastos derivados de la escolarización de los hijos, entre ellos la adquisición de material escolar. Se trata de una medida dirigida especialmente a familias con hijos en edad escolar, en la que pueden tener cabida libros de texto, material fungible y otros desembolsos directamente vinculados a la actividad educativa.

La importancia de acudir a un profesional

En Asec Asesores de Cambados, recuerdan que muchas de estas deducciones no se aplican automáticamente en el borrador de la Agencia Tributaria. Su aplicación depende de límites de renta, edad de los hijos, convivencia efectiva, acreditación documental y situación familiar concreta. Por ello, revisar cada declaración de forma individualizada sigue siendo fundamental para evitar errores y aprovechar todas las ventajas fiscales previstas por la normativa gallega.

Desde Asec recuerdan que el borrador de la renta no constituye una declaración cerrada. / Julia G. Yanez @juliagyanez

A pesar de que el borrador facilita el trámite, desde Asec Asesores recuerdan que no constituye una declaración cerrada. Cambios familiares, nuevas circunstancias patrimoniales, deducciones autonómicas sujetas a requisitos concretos o gastos que requieren comprobación documental pueden no aparecer correctamente reflejados.

La consecuencia puede ser sencilla de resumir: pagar más de lo necesario o presentar una declaración incompleta que posteriormente obligue a regularizar.

En comarcas como O Salnés, donde conviven actividad empresarial, trabajo autónomo, patrimonio inmobiliario y realidades familiares diversas, la casuística fiscal es especialmente amplia, por tal motivo, en Asec Asesores, expertos en asesoramiento tributario insisten en que cada declaración requiere una revisión individualizada.

La campaña de la Renta 2025 llega así con nuevas oportunidades de ahorro, pero también con una mayor complejidad técnica. Porque en materia fiscal no se trata únicamente de presentar la declaración dentro de plazo, sino de hacerlo con rigor y aprovechando todas las ventajas fiscales que permite la normativa.