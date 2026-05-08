La OEP 2026 aprueba 37.000 plazas y cambia las reglas del empleo público: lo que necesita saber quien piensa en opositar

La función pública española lleva décadas funcionando con una lógica sencilla: cuando alguien se jubila, se repone la plaza. El Consejo de Ministros ha roto ese esquema. La Oferta de Empleo Público para 2026, publicada este jueves día 7 de mayo, con 37.017 plazas en total, se construye por primera vez sobre prioridades estratégicas del Estado. Un 30% de las plazas responde a necesidades concretas identificadas por el Gobierno: digitalización de la Administración, refuerzo de la ciberseguridad y respuesta a la emergencia climática.

La cifra global supera ligeramente la de 2025, que fue de 36.588 plazas. Del total de 2026, 26.886 plazas corresponden a la Administración General del Estado— 20.541 en turno libre y 6.345 en promoción interna — a las que se suman 346 plazas de una oferta extraordinaria para emergencias climáticas. Las restantes 9.785 corresponden a Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, recogidas en un real decreto paralelo. El Gobierno estima que la oferta generará 6.200 empleos netos, descontadas las jubilaciones previstas.

La apuesta tecnológica, en detalle

El bloque más relevante en términos cualitativos es el tecnológico. La OEP 2026 incluye 1.700 plazas del cuerpo de sistemas y tecnologías de la información (TIC) — un 42% más que en la oferta anterior—, distribuidas en 300 plazas del cuerpo superior, 400 de gestión y 1.000 de técnicos auxiliares. Por primera vez, estas plazas incorporan especialidades específicas: inteligencia artificial, ciberseguridad y ciencia del dato, ámbitos que hasta ahora no tenían categoría propia dentro de los cuerpos TIC del Estado.

La apuesta tiene respaldo en cifras concretas. Según datos de la Comisión Europea citados por el ministro Óscar López, el 83% de los ciudadanos españoles ya se relaciona de forma digital con la Administración, ocho puntos por encima de la media europea. El objetivo declarado del Gobierno es digitalizar un 25% adicional de los servicios públicos.

«El Estado sigue convocando, sigue creciendo y empieza a pedir perfiles que antes no existían» Cristina Cid — Jefa de estudios de Academia Postal 3

El ministro López ha anunciado también la intención de incorporar la formación en digitalización e inteligencia artificial de forma transversal en todos los procesos selectivos del Estado.

La oferta incluye además 346 plazas extraordinarias —adscritas fundamentalmente al Ministerio de Transición Ecológica— para reforzar la capacidad del Estado ante emergencias climáticas: meteorólogos, ingenieros de montes y forestales y agentes medioambientales.

«Hemos preparado a opositores en momentos muy distintos (crisis económicas, reformas administrativas, cambios de ciclo). Lo que vemos ahora es diferente: el interés por la función pública ha dejado de ser coyuntural para convertirse en una decisión meditada, de personas que han evaluado sus opciones y han llegado a una conclusión clara. La OEP 2026 les da la razón: el Estado sigue convocando, sigue creciendo y empieza a pedir perfiles que antes no existían. Cincuenta años nos han enseñado que los momentos como este no se repiten siempre», declara Cristina Cid, jefa de estudios de Academia Postal 3.

Por qué este momento importa

El interés por las oposiciones ha crecido de forma sostenida en los últimos años y responde a motivaciones cada vez más concretas. Academia Postal ha registrado un incremento del 20% de alumnos menores de 30 años que ven en la función pública la estabilidad necesaria para acceder a una vivienda en propiedad.

Al mismo tiempo, las personas de entre 35 y 45 años, en activo y con cargas familiares, representan ya el 40% de las nuevas matriculaciones —frente al 30% de 2024— y han crecido un 15% en el último año. Son personas que no vienen buscando su primer empleo sino mejores condiciones para vivir el que ya tienen.

Una oferta de empleo público de esta dimensión confirma que ese cálculo tiene sentido: el Estado seguirá convocando plazas de forma sostenida y el esfuerzode preparación tiene un horizonte real al que apuntar.

Más de medio siglo preparando a quien decide dar el paso

Con más de 54 años de experiencia en el sector, Academia Postal 3 prepara oposiciones de distintos niveles y ámbitos mediante un modelo de formación con acompañamiento personalizado, que combina profesores especialistas por materia y tutores asignados a cada alumno. No se trata de una preparación tradicional, sino un enfoque integral que abraza una visión más amplia del rendimiento: mental, estratégico y emocional. No se trata únicamente de memorizar, sino de aprender a gestionar la presión, estructurar un plan de trabajo eficaz, practicar bajo condiciones reales y recibir apoyo continuo.

Aula Academia Postal 3. / FDV

Desde el principio, los alumnos participan en sesiones diseñadas para consolidar técnicas de planificación, gestión del tiempo y enfoque personal. Estas habilidades son fundamentales para evitar el desgaste y mantener una preparación constante y equilibrada durante todo el proceso.

Además, se incorporan talleres específicos de gestión emocional que se imparten periódicamente, como mindfulness, neuroaprendizaje o planificación estratégica personalizada, porque, como señalan desde la academia, «la oposición es tan exigente desde el punto de vista emocional como desde el académico». Aprender a controlar el estrés, gestionar la frustración o mantener la motivación es parte del entrenamiento integral.

Para muchos opositores, encarar este desafío con una mentalidad de entrenamiento, como si se tratara de una competición de alto rendimiento, puede marcar la diferencia entrequedarse en el intento o alcanzar la meta propuesta.