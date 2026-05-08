A Estrada abre boca nas vísperas do día grande da Festa do Salmón
Un total de quince establecementos locais participan nas Xornadas de Tapeo que abren a programación da cita gastronómica
Moncho González
A conta atrás para a LII Festa do Salmón xa está en marcha e A Estrada quenta motores cun dos eventos gastronómicos máis agardados da primavera: as Xornadas de Tapeo do Salmón, unha cita que converterá a vila nun gran escaparate culinario entre o venres 8 e o domingo 10 de maio.
Durante tres días, veciños e visitantes poderán percorrer bares e restaurantes da localidade degustando creacións elaboradas co auténtico rei do río como protagonista. En total, serán quince establecementos locais os que participen nesta edición, apostando por receitas que mesturan tradición e innovación.
O tapeo desta fin de semana servirá tamén como antesala perfecta para a agardada Festa do Salmón, que celebrará o seu día grande o próximo domingo 17 de maio cun amplo programa gastronómico, cultural e festivo promovido polo Concello da Estrada.
Roteiro gastronómico
As tapas poderán degustarse hoxe en horario nocturno, o sábado ao mediodía e á noite, e o domingo ao mediodía, permitindo que tanto estradenses como visitantes poidan organizar un auténtico roteiro gastronómico polas rúas da vila. O prezo popular de 3 euros por tapa converte a proposta nun plan perfecto para compartir en familia ou con amigos.
Os establecementos que se suman á convocatoria deste ano son Samaná, Cepa e Viño, As 3 Portiñas, Argentinos Burguer, Velis Nolis, Malo Será, Enredo, A Lacena de Chucha, O Candil de Silvia, Andalucía, Eureka, Oasis, O’Lar, Os Peares e Inferno.
Non faltarán elaboracións sorprendentes, combinacións creativas nin receitas que reinterpretan o salmón desde unha perspectiva contemporánea sen perder a súa esencia.
Moito máis ca salmón
A programación deste ano dará un paso máis coa gran carpa instalada na Praza da Constitución, que se converterá no epicentro da actividade cultural e festiva durante varias semanas. O Concello apostou por ampliar o espazo tras o éxito da pasada edición, coa intención de responder ao incremento de participación tanto na Festa do Salmón como na Feira da Sidra.
O alcalde, Gonzalo Louzao, destacou durante a presentación da programación a vontade municipal de crear “unha programación ambiciosa de primavera” combinando artistas locais e propostas de primeiro nivel para consolidar A Estrada como referente festivo e cultural.
Entre os eventos destacados, ao marxe da LII Festa do Salmón do 17 de maio e da Feira da Sidra do 6 de xuño, están o Latexo Fest co DJ Kiko Rivera o venres 15 de maio; concerto de Mondra o sábado 16; o Salmón Rock da escola Musikenos o día 22; o Son dos Arrieiriños, o sábado 23, a Romaría Celtista o 29 e 30; concerto Xacobeo con Ünder & Diego Flaneur, Kid Mount e DJ Kike Varela o venres 5 de xuño; exhibición da escola Sondodance o domingo 7 de xuño ou da escola Stradanza o día 13, entre outras propostas.
- Hallan muerta a la artista viguesa Seila Esencia tras dos semanas desaparecida
- Una puja judicial de récord en Vigo: subastan un piso en la calle Rosalía de Castro valorado en más de un millón de euros
- Recupera 400 euros perdidos en el Álvaro Cunqueiro tras ser localizada por las cámaras la persona que los cogió del suelo
- Usuarios del tren en Zamora, con 21 frecuencias diarias de AVE, consideran «innecesaria» la parada en Pontevedra, que tiene seis
- Y ahora que Seila es canción...
- Ya está el calendario escolar 2026-2027 en Galicia: fechas de inicio de curso, vacaciones y claves para la conciliación familiar
- Una nueva app educativa sustituirá a abalarMóbil en Galicia e integrará matriculación y pagos
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores gallegos nacidos entre 1956 y 1961