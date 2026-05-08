A Estrada abre boca nas vísperas do día grande da Festa do Salmón

Un total de quince establecementos locais participan nas Xornadas de Tapeo que abren a programación da cita gastronómica

Ambiente na carpa durante a edición pasada. / JAVIER LALIN BERNABE

Moncho González

A Estrada

A conta atrás para a LII Festa do Salmón xa está en marcha e A Estrada quenta motores cun dos eventos gastronómicos máis agardados da primavera: as Xornadas de Tapeo do Salmón, unha cita que converterá a vila nun gran escaparate culinario entre o venres 8 e o domingo 10 de maio.

Durante tres días, veciños e visitantes poderán percorrer bares e restaurantes da localidade degustando creacións elaboradas co auténtico rei do río como protagonista. En total, serán quince establecementos locais os que participen nesta edición, apostando por receitas que mesturan tradición e innovación.

O tapeo desta fin de semana servirá tamén como antesala perfecta para a agardada Festa do Salmón, que celebrará o seu día grande o próximo domingo 17 de maio cun amplo programa gastronómico, cultural e festivo promovido polo Concello da Estrada.

Roteiro gastronómico

As tapas poderán degustarse hoxe en horario nocturno, o sábado ao mediodía e á noite, e o domingo ao mediodía, permitindo que tanto estradenses como visitantes poidan organizar un auténtico roteiro gastronómico polas rúas da vila. O prezo popular de 3 euros por tapa converte a proposta nun plan perfecto para compartir en familia ou con amigos.

Os establecementos que se suman á convocatoria deste ano son Samaná, Cepa e Viño, As 3 Portiñas, Argentinos Burguer, Velis Nolis, Malo Será, Enredo, A Lacena de Chucha, O Candil de Silvia, Andalucía, Eureka, Oasis, O’Lar, Os Peares e Inferno.

Non faltarán elaboracións sorprendentes, combinacións creativas nin receitas que reinterpretan o salmón desde unha perspectiva contemporánea sen perder a súa esencia.

Moito máis ca salmón

A programación deste ano dará un paso máis coa gran carpa instalada na Praza da Constitución, que se converterá no epicentro da actividade cultural e festiva durante varias semanas. O Concello apostou por ampliar o espazo tras o éxito da pasada edición, coa intención de responder ao incremento de participación tanto na Festa do Salmón como na Feira da Sidra.

CARPA DEL SALMÓN EN LA PRAZA DO CONCELLO DE A ESTRADA. / Cedida

O alcalde, Gonzalo Louzao, destacou durante a presentación da programación a vontade municipal de crear “unha programación ambiciosa de primavera” combinando artistas locais e propostas de primeiro nivel para consolidar A Estrada como referente festivo e cultural.

Entre os eventos destacados, ao marxe da LII Festa do Salmón do 17 de maio e da Feira da Sidra do 6 de xuño, están o Latexo Fest co DJ Kiko Rivera o venres 15 de maio; concerto de Mondra o sábado 16; o Salmón Rock da escola Musikenos o día 22; o Son dos Arrieiriños, o sábado 23, a Romaría Celtista o 29 e 30; concerto Xacobeo con Ünder & Diego Flaneur, Kid Mount e DJ Kike Varela o venres 5 de xuño; exhibición da escola Sondodance o domingo 7 de xuño ou da escola Stradanza o día 13, entre outras propostas.

