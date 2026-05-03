Resonac: «Defendemos un modelo socioeconómico a nivel europeo»

En un contexto global como en el que vivimos, la compañía líder mundial en la fabricación de electrodos de grafito, Resonac Graphite Spain, reivindica los acuerdos a largo plazo y las redes de proximidad para generar valor.

La empresa, que cuenta con sede en el polígono coruñés de Agrela, quiere convertirse en «el socio preferido» de proveedores y clientes bajo esa filosofía. «El socio preferido es aquel con el que quieres tener alianzas a largo plazo», resume Pablo Rifón, director general de Operaciones de Resonac Graphite. «Tener claro con quién te alías define cómo quieres gestionar tu negocio».

Para conseguir este objetivo, la compañía se apoya en varios pilares. Por un lado, la fiabilidad: «Tenemos presencia global y una gran fortaleza a nivel local. Así, por una parte conseguimos estabilidad en nuestra actividad y por otra, conseguimos aportar valor a la zona donde desarrollamos nuestros productos y nuestros servicios».

Su arraigo local es toda una declaración de intenciones. «Estamos defendiendo un modelo socioeconómico a nivel europeo», asegura el director general de Operaciones: «Podemos basarnos en el corto plazo y ser rentables mañana, pero eso no va a permitir mantener ese modelo que estamos defendiendo. Generar relaciones de confianza es lo que va a aportar estabilidad». Hablamos de un modelo de valores democráticos y sociales, de apoyo a lo local, y en el que se generan cadenas de suministro que son respetuosas con las normas de las economías de mercado. Un modelo en el que, subraya Rifón, cada empresa posee la capacidad de «aportar» a través de sus decisiones.

«Tenemos la capacidad de decidir con quién nos asociamos, a quién compramos nuestros productos, con quién contratamos nuestros servicios. Y eso es lo que va a definir lo que queremos aportar a nuestra sociedad, tanto a nivel local como a nivel global», declara.

Operario de Resonac Graphite Spain. / RESONAC

Por otro lado, Resonac trabaja con un producto estratégico para la autonomía energética de Europa, el grafito, fundamental para para la industria del acero (construcción, automoción, infraestructuras), entre otras. También es importante en su hoja de ruta la sostenibilidad, tanto medioambiental como financiera. Por ejemplo, el 64% de la energía eléctrica que consume su planta de A Coruña procede de energías renovables y cuentan con un sistema de aprovechamiento de calor que mejora la eficiencia energética de sus procesos. Además, la compañía acaba de conseguir la primera Declaración Ambiental de Producto (EPD) verificada del sector en la región de EMEA.

Por último, Resonac Graphite Spain abandera la transformación de su negocio a través de la innovación y de la tecnología. Destaca en este sentido la iniciativa AMI Automation y la apertura del AMITech Center – Europe (ATC-E), un centro técnico avanzado ubicado en la planta de A Coruña.

Fiabilidad y cumplimiento

La empresa Inycia brinda un servicio integral de ingeniería industrial y civil, arquitectura y construcción, y es proveedora de Resonac, participando activamente en el plan de expansión de sus instalaciones.

Tal y como cuenta Alberto Castro, ingeniero industrial y gerente de Inycia, lo que hace que Resonac sea un «socio preferido» es, principalmente, la confianza y estabilidad que transmite en la relación: «No se limita a ser un cliente, sino que apuesta por vínculos a largo plazo en los que ambas partes pueden crecer conjuntamente». Asimismo, destaca la fiabilidad de Resonac, su cumplimiento, y su capacidad tanto para aportar previsibilidad como para fomentar la colaboración real, «lo que nos hace sentir parte del proyecto y no solo un proveedor más».

«Nuestros equipos perciben a Resonac como un cliente exigente, en línea con su posición de liderazgo, pero también como una organización con la que resulta fácil trabajar en el día a día», afirma. Además, ratifica que el compromiso de Resonac con la seguridad y el bienestar de sus trabajadores se extiende al trato con sus proveedores. Por ello, podríamos afirmar que la aspiración de Resonac de ser el «socio preferido» de toda la cadena de suministro ya es una realidad que se cumple en el día a día.