Redondela presume do seu «tesouro da ría» nunha fin de semana para saborear
A XXXIX Festa do Choco regresa do 8 ao 10 de maio cunha proposta que mestura gastronomía, música e tradición
Redondela prepárase para vivir unha das súas citas máis emblemáticas coa celebración da XXXIX Festa do Choco, tres días nos que a vila se converte no epicentro gastronómico da ría. Declarada Festa de Interese Turístico de Galicia, a proposta volve poñer en valor un produto estrela: o choco, ao tempo que ofrece unha ampla programación cultural e de lecer pensada para todos os públicos.
Durante a fin de semana, o Campo da Feira e outros espazos do municipio serán escenario dunha celebración que combina sabor, música e tradición, cun ambiente que cada ano atrae a milleiros de visitantes.
Co choco como fío condutor, a vila abre as súas portas durante tres días para ofrecer unha experiencia completa, na que o sabor, a música e o mar se dan a man nun ambiente único que convida a toda a veciñanza.
O protagonista da ría
O auténtico corazón da festa latexa na carpa de degustación, que abrirá as súas portas o venres coa inauguración oficial no Campo da Feira e permanecerá en funcionamento durante toda a fin de semana en horario continuo. Neste espazo, distintos establecementos locais ofrecerán unha ampla variedade de elaboracións con choco, desde as receitas máis tradicionais ata propostas máis innovadoras.
Empanadas, choco na súa tinta, á feira, á prancha ou en croquetas serán só algunhas das opcións para degustar este «tesouro da nosa ría», que se converte tamén nun motor económico para o sector hostaleiro e comercial da vila.
Pero a experiencia vai moito máis alá da mesa. Ao longo dos tres días, organizaranse rutas marítimas pola illa e a enseada de San Simón, con saídas desde Cesantes e o Museo Meirande, así como rutas de marisqueo a pé polo porto durante as tardes do venres e do sábado. Propostas que permiten coñecer de preto a orixe deste produto e reforzan a conexión entre a festa, o mar e a tradición que define a identidade de Redondela.
Música, pregón e ambiente festivo
A programación musical será outro dos grandes piares da festa, cun cartel que combina artistas recoñecidos e grupos locais. O venres, tras a inauguración, actuarán a Orquestra de Saxos, o Grupo América de Vigo e o DJ JJ Compota, garantindo ambiente ata a madrugada.
O sábado continuará a actividade coa actuación do grupo tradicional Airiños de San Simón, o concerto de Tanto Nos Ten e a gran verbena coa Orquestra Combo Dominicano, ademais da sesión do DJ Airan.
O domingo será a quenda da música máis tradicional e do ambiente familiar, con pasarrúas da Banda de Música de Chapela, actuacións das pandeireteiras Froles Mareliñas, do grupo O Carballo das Cen Pólas e da Rondalla de Redondela, que darán paso ao concerto de peche a cargo de Pa Ti Na Má.
Un dos grandes protagonistas da fin de semana será Miguel Ángel Revilla. O coñecido político e comunicador terá un papel destacado nesta edición, xa que manterá un encontro co público cunha charla no auditorio do Multiúsos da Xunqueira o sábado pola tarde. Para asistir a este coloquio, o público poderá recoller entradas gratuítas no propio Multiúsos o mesmo día a partir das 16.00 horas, cun máximo de dúas por persoa.
Xa o domingo, Revilla será o encargado de dar o pregón oficial na carpa do Campo da Feira, converténdose nun dos momentos centrais da festa.
A Festa do Choco consolídase así como unha das grandes citas do calendario festivo galego, cunha proposta que vai máis alá da gastronomía para converterse nun encontro coa cultura, a tradición e o carácter mariñeiro de Redondela.
