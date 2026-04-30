A cita imprescindible de Combarro que fai viaxar no tempo
O municipio de Poio acollerá os días 8 e 9 de maio a XII edición do Día de Colón
O municipio de Poio volve revivir a chegada de Cristovo Colón nunha nova edición do Día de Colón, unha celebración que terá lugar os días 8 e 9 de maio e que converterá o núcleo histórico nun gran escenario ao aire libre.
Durante dúas xornadas, a Praza do Portosanto (Praza da Chousa) e outros espazos de Combarro encheranse de vida cunha programación que combina recreación histórica, animación de rúa, música e oficios tradicionais.
Neste sentido, o alcalde de Poio, Ángel Moldes, subliña que «o Día de Colón chega á súa 12ª edición consolidándose como unha festa que medra cada ano, que aposta pola tradición, a cultura e a historia, e que tamén busca dinamizar a hostalaría e o comercio nunha época fóra da tempada alta».
Chegada de Colón
A festa arranca o venres 8 de maio ás 17:00 horas coa apertura do mercado artesanal, un dos grandes atractivos do evento. Nel, o público poderá percorrer postos de artesanía e descubrir demostracións de oficios tradicionais nun entorno coidado ao detalle.
A tarde irá gañando intensidade ata chegar a un dos momentos máis agardados: ás 19:30 horas terá lugar a chegada da Nao Santa María con Colón e a súa tripulación, acompañados de músicos e artistas que contribuirán a recrear a escena histórica e a envolver ao público na atmosfera do evento.
A continuación, celebrarase o pregón a cargo de Mundo Nores, fundador de Vides Novas e Os Canecos. A programación continuará coa exhibición de cetrería 'Águilas de Valporquero' ás 20:45 horas, unha das propostas máis visuais da xornada.
O broche do venres chegará ás 21:15 horas cos bailes medievais da Asociación Leucoíña, que porán o punto final a unha primeira xornada marcada pola ambientación histórica.
Música, artesanía e moito máis
O sábado 9 de maio concentrará unha intensa axenda que arrancará desde primeira hora. Ás 11:00 horas volverá abrir o mercado artesanal, acompañado de obradoiros demostrativos de cantería, cestería, palilleiras e redeiras, ademais de clases de esgrima medieval. Paralelamente, na Praia de Punta Galea (Praia do Padrón) desenvolverase unha exhibición e obradoiro de tiro con arco.
Ao longo do día, a programación despregarase por distintos espazos do municipio con propostas para todos os públicos. A Festa dos Meniños terá lugar na Praza do Almirante (Praza do Alcalde), mentres que a zona infantil se instalará na Praza do Portosanto. De forma paralela, a animación tomará as rúas con artistas itinerantes, música e espectáculos, acompañados de bailes medievais.
Tamén se sucederán exhibicións de esgrima histórica, teatro de rúa e distintas actuacións en varios puntos, xunto con novas sesións de cetrería 'Águilas de Valporquero', un dos grandes reclamos do evento. A actividade continuará na Praia de Punta Galea con demostracións de tiro con arco, mentres que o ambiente festivo se completará con propostas lúdicas como a carreira de barrís de sacos ou o lanzamento de alpacas, sempre acompañadas de animación musical nas rúas.
Ao longo da tarde, as exhibicións de esgrima e cetrería volverán ter protagonismo, culminando cun dos momentos máis destacados do día: a celebración dunha xusta medieval a cargo de Especialistas Hípica Celta no Paseo das Redeiras.
O tramo final da xornada estará dedicado á música e ao espectáculo. Ás 20:00 horas, a Praza San Salvador (Praza San Roque) acollerá o concerto de música medieval de 'Os Mendigos'. Finalmente, ás 21:00 horas, a Praza do Portosanto será escenario dun espectáculo medieval de Lume que porá o peche á celebración.
