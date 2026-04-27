Casino Vigo celebra su sexto aniversario con una gran fiesta inspirada en los años 20

Casino Vigo celebró el pasado 24 de abril su sexto aniversario con una fiesta temática inspirada en los locos años 20, una cita que se ha consolidado como uno de los eventos más esperados del año. Más de 300 personas participaron en una velada en la que la música, la ambientación y las distintas propuestas de entretenimiento transformaron el espacio en un escenario de época.

Los asistentes pudieron disfrutar de un cóctel de bienvenida, stands de Petroni, Matusalén y Xoriguer, retratos de Nevele Minutera inspirados en técnicas antiguas, exhibiciones de tap dance y otras sorpresas diseñadas para reforzar la experiencia inmersiva del evento.

El VI Aniversario del Casino de Vigo con inspiración años 20. / Jose Lores

La animación musical de la noche corrió a cargo del selector musical Tab, con una sesión de electroswing que acompañó el arranque de la celebración. Uno de los momentos más destacados fue la actuación de Le Bar Luthier, que logró conquistar al público y poner a bailar a los asistentes. El brindis, con una espectacular torre de champán, y el corte de una impresionante tarta de tres pisos se convirtieron también en dos de las imágenes más simbólicas de la noche.

De estos seis años Ángel Expósito, gerente de Casino Vigo destacó: «a nivel personal la satisfacción de trabajar cada día con un equipo profesional y unido. Y a nivel empresarial ver la evolución y la acogida de Casino Vigo en la ciudad».

VI Aniversario Casino Vigo. / Chou Pesqueira

Por su parte, la directora de Marketing, Inés Bastos, subrayó el valor de la trayectoria construida en estos seis años y la proyección de futuro de la marca al señalar: «Hoy Casino Vigo cumple seis años. Seis años construyendo una identidad, una manera de hacer las cosas y una forma muy nuestra de entender la hospitalidad, el entretenimiento y la experiencia de nuestros clientes. Que esta noche tenga alma de años 20 no es solo una elección estética, sino también una forma de celebrar nuestra trayectoria, poner en valor el camino recorrido y mirar al futuro con ilusión y compromiso».