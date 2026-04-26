Tratamientos estéticos naturales que mejoran tu piel para la primavera sin cambios artificiales

¿Tienes una boda, una comunión o una graduación a la vista? Con la llegada de la primavera, la agenda se llena de eventos especiales… y también de ganas de vernos bien. La buena noticia es que aún estás a tiempo de preparar tu piel para que luzca luminosa, uniforme y saludable.

Cada vez más personas apuestan por tratamientos estéticoscon un enfoque natural y progresivo, que mejoran la calidad de la piel sin cambios artificiales. De hecho, casi la mitad de la población ya se ha realizado algún tratamiento y muchos otros se lo plantean, buscando precisamente ese efecto de "buen aspecto" que no se nota, pero sí se percibe.

¿Qué hacer para llegar a tiempo?

Si estás pensando en mejorar el aspecto de tu piel antes de ese evento importante, la doctora Vanessa Cernadas, especialista en medicina estética del Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez, explica que existen opciones eficaces que actúan desde dentro y con resultados visibles en pocas semanas.

Vanessa Cernadas, especialista en medicina estética en Quirónsalud. / FDV

Los peelings médicos «ayudan a renovar la piel y atenuar manchas, siempre que se realicen con control profesional y protección solar adecuada» subraya. También destacan los tratamientos de hidratación profunda, «con más de 50 principios activos aportan vitaminas y nutrientes esenciales para devolver la luminosidad y ese aspecto jugoso que muchas veces no conseguimos con otro tipo de rutinas», indica la doctora Cernadas.

Otras opciones son los neuromoduladores y los inductores de colágeno, que estimulan la firmeza de la piel de forma progresiva, mejorando su textura y elasticidad con el paso de las semanas. Y, para quienes buscan un efecto más inmediato, «el Glow Skin, un protocolo combinado de tecnología de luz pulsada y técnicas de revitalización como la mesoterapia ofrecen un resultado radiante y uniforme, ideal para una ocasión especial» recomienda.

Solicita tu primera cita gratuita El Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora del Hospital Quirónsalud ofrece una atención especializada e individualizada mediante un asesor personal que te acompaña en todo el proceso, desde el preoperatorio hasta la recuperación. Además, la primera cita es gratuita. Puedes informarte de todos los detalles aquí.

La importancia de dónde te tratas

Tan importante como el tratamiento es el entorno en el que se realiza. El Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez ofrece asesoramiento médico personalizado y un entorno seguro, con tecnología avanzada y profesionales expertos que valoran cada caso de forma individual.

La doctora Vanessa Cernadas. / FdV

Porque no se trata solo de mejorar el aspecto, sino de hacerlo con criterios médicos, buscando siempre resultados naturales y adaptados a cada persona.