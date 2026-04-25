La mirada que más importa
En el número 12 de la calle Rosalía de Castro, en Bueu
En este Día de la Madre, regalar belleza, cuidado y una mirada renovada es apostar por un detalle con verdadero significado. Porque la mirada de una madre lo dice todo: transmite cariño, calma y fuerza, y cuidarla es una forma de devolverle todo lo que da.
De la mano de María Ramos, especialista en microblading con más de 20 años de trayectoria internacional, este tratamiento se convierte en una experiencia única. Su trabajo destaca por aplicar la técnica más avanzada de pelo a pelo y, gracias a su formación con los mejores profesionales, incluida la reconocida academia Phibrows, garantiza acabados naturales, sofisticados y duraderos.
Cada diseño se adapta cuidadosamente a las facciones de cada persona, logrando resultados totalmente personalizados, con atención exclusiva y la mejor tecnología a precios accesibles.
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