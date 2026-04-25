Un brindis que cruza fronteras: el viaje de Paco & Lola

Hay marcas que evolucionan sin perder su esencia. Y luego está Paco & Lola, que ha sabido convertir esa evolución en una forma de viajar, de conectar territorios y de reinterpretar la tradición sin romperla.

Recientemente reconocida como la Mejor Bodega de Vino Blanco del Mundo por el concurso internacional IWSC, Paco & Lola continúa consolidando una identidad que trasciende el vino para convertirse en lenguaje propio. Una bodega que nace en el corazón del Val do Salnés, pero que hoy dialoga con el mundo desde más de 40 países.

El año arrancaba con una declaración de intenciones. Paco & Lola presentaba PRIME ORIXE, un proyecto que abre las páginas de su cuaderno de laboratorio para mostrar cómo se elaboran sus vinos. Más que una nueva propuesta, es una invitación a entender el origen desde dentro: procesos, decisiones y la esencia que define cada botella.

Este primer capítulo, nacido bajo el paraguas de Paco & Lola PRIME, ha sido catado por dos Masters of Wine junto a prescriptores clave del panorama vinícola en Japón. Con PRIME ORIXE, la bodega gallega reafirma su compromiso con el origen y su voluntad de compartirlo más allá de nuestras fronteras.

Dos Master of Wines catan el vino de Paco y Lola en Japón. / PACO & LOLA

Y casi sin transición, ese viaje global aterriza en el sur, en uno de los escenarios culturales más vibrantes de España: la Feria de Abril de Sevilla.

Porque hay lugares donde todo cobra sentido. La noche del Pescaíto marca el inicio de algo más que una celebración. Es el instante en el que la ciudad cambia de ritmo, donde la tradición se activa y donde cada detalle —desde la gastronomía hasta la música— construye una experiencia colectiva. En ese contexto, el albariño de Paco & Lola encuentra su sitio con naturalidad: fresco, expresivo, desenfadado… el compañero perfecto para los sabores del sur.

El maridaje es casi intuitivo. El crujiente del pescaíto frito, la salinidad del ambiente, el bullicio de las casetas… y una copa que aporta equilibrio, ligereza y carácter. Y si hay un elemento que termina de cerrar el círculo es su icónica etiqueta de lunares, que parece hecha a medida para moverse por el Real entre volantes, lunares y farolillos.

El albariño de Paco & Lola en la Feria de Abril de Sevilla. / Mariano Tofer

Sevilla es especial. Su feria no se explica, se vive. Y en ese vivir, Paco & Lola los ha querido acompañar.

Pero mientras en Sevilla sigue la fiesta, al otro lado del Atlántico el viaje continúa. Nueva York acoge estos días la inauguración de The Distance That Unites, la exposición del artista gallego Manolo Paz en uno de los espacios más relevantes de la ciudad. Allí, de nuevo, Paco & Lola estará presente, acompañando el cóctel inaugural como hilo invisible entre Galicia y el mundo.

Porque si algo define a la marca es precisamente eso: su capacidad de unir distancias. De llevar a quien lo prueba directamente a las Rías Baixas, incluso a miles de kilómetros.

De Japón a Sevilla. De Nueva York al Val do Salnés. De la tradición a la contemporaneidad. En ese recorrido, hay una declaración natural de lo que siempre ha sido la marca: Paco & Lola, MEJOR CON LUNARES.