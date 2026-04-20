Los más pequeños se convierten en chefs con el taller 'Manos a la masa' del Centro Comercial Vialia Vigo

El Centro Comercial Vialia Estación de Vigo, gestionado por Nhood, refuerza su apuesta por el ocio familiar con una nueva propuesta experiencial pensada para los más pequeños. Los próximos viernes 24 y sábado 25 de abril de 2026, el centro comercial organizará 'Manos a la Masa', un taller infantil en el que los niños y niñas podrán convertirse en auténticos pizzeros y elaborar su propia pizza de forma divertida y creativa.

La actividad, que se desarrollará en el espacio Vigo Exporta, en la planta baja del centro, está dirigida a menores de entre 5 y 12 años, que deberán estar acompañados por una persona adulta.

Durante una hora, los participantes aprenderán a preparar su pizza paso a paso, combinando aprendizaje, creatividad y diversión en una experiencia gastronómica única.

¡Crea tu pizza en Vialia Vigo! / Envato

Además, cada turno incluirá una actividad sorpresa en la que se seleccionarán dos ganadores de productos Mamamasa, añadiendo un componente lúdico y participativo a la experiencia.

Cinco turnos para disfrutar en familia

Para facilitar la participación, Vialia Vigo ha organizado un total de cinco sesiones, con un aforo máximo de 20 menores por turno.

El taller se celebrará el viernes 24 de abril en dos turnos, de 17:30 a 18:30 horas y de 19:00 a 20:00 horas. El sábado 25 de abril contará con tres sesiones: una en horario de mañana, de 12:00 a 13:00 horas, y dos por la tarde, de 17:30 a 18:30 horas y de 19:00 a 20:00 horas.

Cómo participar

Para acceder a la actividad será necesario registrarse previamente en el Punto de Información del centro comercial y presentar tickets de compra de Alcampo por un importe igual o superior a 15 euros, incluyendo al menos un producto de la marca Mamamasa. Se permitirá la suma de varios tickets realizados entre el 1 y el 25 de abril de 2026, y cada participación dará derecho a una plaza para un menor.

El horario del Punto de Información para formalizar la inscripción es de lunes a viernes de 16:30 a 20:30 horas y los sábados de 12:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 21:00 horas. Las inscripciones ya están abiertas.

Vialia Vigo, un espacio para vivir experiencias en familia

Con iniciativas como 'Manos a la Masa', Vialia Estación de Vigo continúa consolidándose como un espacio dinámico que va más allá de las compras, ofreciendo una programación pensada para todos los públicos.

El centro combina ocio, gastronomía y experiencias con una agenda activa que incluye talleres temáticos, eventos infantiles y acciones vinculadas a la restauración.

Con esta propuesta, Vialia invita a las familias a disfrutar de una actividad diferente, donde la creatividad, el aprendizaje y el sabor se unen para crear una experiencia memorable. Los interesados pueden encontrar más información y bases legales en la página web del centro.