Rehabilitación, fisioterapia y balneoterapia para el alivio del dolor en Arnoia

Cada proceso de recuperación es único. Por eso, la Unidad Terapéutica Termal (UTT) del Balneario Arnoia diseña programas personalizados adaptados a las necesidades reales de cada persona, integrando terapias físicas, técnicas termales y seguimiento continuo.

Situado a poca distancia de Vigo y del sur de Pontevedra, este espacio termal ofrece un entorno tranquilo donde la recuperación física se combina con el acompañamiento profesional y el bienestar emocional.

Un programa basado en atención y seguimiento

El proceso comienza con una valoración inicial que permite definir los objetivos y establecer un plan de tratamiento individualizado que guiará toda la estancia.

El Balneario Arnoia ofrece un entorno tranquilo donde la recuperación física se combina con el acompañamiento profesional y el bienestar emocional. / FdV

Los programas incluyen una valoración clínica y un plan que puede incorporar balneación según las recomendaciones del equipo, reposo termal, fisioterapia de rehabilitación y actividades de masoterapia. Además, se contempla la terapia ocupacional de forma opcional, así como el apoyo a las actividades básicas de la vida diaria, con hasta tres sesiones de 30 minutos al día, en función de las necesidades de cada usuario.

En este contexto, las aguas mineromedicinales desempeñan un papel clave. Las aguas del Balneario Arnoia son hipotermales, de débil mineralización y mantienen una temperatura constante de 25,2 °C. Su composición sulfurada y su clasificación como radiactivas les confieren propiedades especialmente valoradas en el ámbito terapéutico.

Aplicadas mediante técnicas de balneoterapia, pueden contribuir a aliviar molestias, favorecer la movilidad y apoyar la recuperación funcional. Su uso resulta adecuado en casos como la artrosis, la fibromialgia o afecciones dermatológicas como psoriasis y eccemas.

Programas disponibles

La Unidad Terapéutica Termal del Balneario Arnoia ofrece dos modalidades de estancia adaptadas a diferentes necesidades de recuperación, en función del nivel de autonomía y del proceso clínico de cada persona.

Las aguas del Balneario Arnoia son hipotermales, de débil mineralización y mantienen una temperatura constante de 25,2 °C. / FdV

CUIDO TERMAL: estancias de hasta 15 días dirigidas a personas con autonomía o dependencia leve, enfocadas en el alivio del dolor y el apoyo en las actividades diarias.

estancias de hasta 15 días dirigidas a personas con autonomía o dependencia leve, enfocadas en el alivio del dolor y el apoyo en las actividades diarias. RECUPERA TERMAL: programas de hasta tres meses pensados para quienes necesitan continuar su recuperación tras un proceso hospitalario, con rehabilitación física, seguimiento fisioterapéutico y atención continuada.

Ambos programas se desarrollan en un entorno diseñado para favorecer el equilibrio físico y emocional. Las instalaciones disponen de piscinas interiores de aguas mineromedicinales, espacios de rehabilitación, áreas de terapia ocupacional y servicio de pensión completa con menús supervisados por nutricionistas.

Reserva ya tu estancia Puedes obtener más información sobre la Unidad Terapéutica Termal del Balneario de Arnoia en el siguiente enlace. Asimismo, puedes contactar con las instalaciones y reservar tu experiencia o bien a través del correo electrónico (reservas@balnearioarnoia.es) o por teléfono, llamando al 988 492 400. Reserva antes del 30 de abril con el código UTT10 y consigue un 10% de descuento.

Un entorno que suma al proceso

El entorno natural del Ribeiro, junto a los ríos Miño y Arnoia, aporta un valor añadido a la experiencia. La tranquilidad del paisaje, el contacto con la naturaleza y el ritmo pausado del entorno contribuyen a crear las condiciones adecuadas para centrarse en la recuperación.

En el Balneario Arnoia, los programas de la Unidad Terapéutica Termal integran atención sanitaria, terapias especializadas y entorno natural para ofrecer una propuesta orientada al cuidado integral de la persona.