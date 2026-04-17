Galiexpo celebra su mayoría de edad como el único Salón Motorshow de la península

El viernes de la próxima semana, 24 de abril, abrirá sus puertas una nueva edición de Galiexpo Motor Show. Un evento que se convierte en una experiencia inmersiva ofreciendo la posibilidad de que los visitantes disfruten de multitud de actividades.

Los asistentes podrán exponer sus vehículos, competir en una zona de virtual gaming, vibrar con los espectaculares derrapajes de los coches de drift (sin lugar a dudas, uno de los momentos estrella del ﬁn de semana), o conozcan de primera mano las últimas novedades que presentarán en los distintos stands las empresas y fabricantes más punteras del mundo de la preparación y del motorsport.

En la edición de su mayoría de edad, Galiexpo Motor Show contará con la presencia de más de cien empresas y profesionales llegados de distintos puntos del mundo. Esta edición bate récords de participación, con lo que la se presenta además como un buen lugar para el networking; otro de los objetivos que se ha marcado este evento en sus últimas ediciones.

Galiexpo Motor Show se celebrará del 24 al 26 de abril en el IFEVI. / Marta G. Brea

Pensando no solo en quienes visitan el evento, sino también en los acompañantes, en esta edición de Galiexpo Motor Show volverá a haber zona de restauración con distintas food trucks y, como novedad, una ludoteca gratuita para que lo más peques puedan estar entretenidos, mientras sus padres disfrutan con la exposición y los distintos eventos y shows programados durante los tres días de feria.

Los espectáculos de drift (viernes 24 a las 21:00. Sábado y domingo a las 17:30 y 19:30) volverán a ser uno de los ejes principales sobre los que gire Galiexpo Motor Show en este 2026. El pasado año se alcanzó el “sold out” durante todo el ﬁn de semana, con las gradas del Pabellón 3 de IFEVI abarrotadas de público. Este año nuevos pilotos y nuevos vehículos, que se darán a conocer en los próximos días, volverán a dar luz y sonido a un cartel siempre atractivo.

Conferencias en Galiexpo Motor Show 2026

La oferta de Galiexpo Motor Show se completa con la celebración de varias charlas y conferencias. Así, el viernes por la mañana el evento de motor en IFEVI contará con la presencia del youtuber/instagramer Ángel Gaitán.

Por la tarde el turno será para la resiliencia de la mano del empresario Fernando Vega de Seoane, también muy conocido en redes sociales y quien en 2022 sufrió un accidente de esquí con graves lesiones que le postraron en una silla de ruedas.

Imagen de una edición anterior de Galiexpo Motor Show. / Marta G. Brea

Conferencia que llega de la mano de la Deputación de Pontevedra y que precederá a una última charla de ese día en la que participarán todos los miembros del equipo Recalvi Team, con los pluricampeones de España de Rallyes José Antonio “Cohete” Suárez y Jorge Cagiao a la cabeza.

Como novedad en esta edición, en la matinal del sábado tendrá lugar la “I Jornada Profesional de la Automoción Galiexpo”. En colaboración con la Zona de Franca de Vigo, nace como un encuentro estratégico de referencia para el sector de la automoción en Galicia y España. Reunirá a los principales actores del sector para analizar los retos y oportunidades de la automoción actual (movilidad sostenible, digitalización, evolución del mercado…). Entre otros, contará con la presencia del Director General de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), el español Alberto Villareal.

Otro de los aspectos destacados de esta nueva edición de Galiexpo Motor Show son las diferentes concentraciones que habrá a lo largo de los tres días del evento. El sábado habrá una gran concentración motera, además de otra de superdeportivos de Portugal (Royal Ride).

El domingo será muy intenso, con el Aniversario Golf GTI, concentración de Opel Corsa, de Ford Mustang. También habrá quedada de Vespa y ciclomotores. Todos los eventos contarán con una gran asistencia, por lo que el espectáculo está garantizado.

Las entradas ya están a la venta en la web www.galiexpo.com. Su coste es de 12 euros para adulto y 10 para niños, siendo gratis hasta los 6 años. Para acceder a los espectáculos de draft el precio es de 7 euros para adultos y 5 para niños.