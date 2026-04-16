Rosa Hernández, CEO de Eurekate Ingeniería, explica cómo blindar tu marca personal en redes sociales: «Tener seguidores no te protege»

Corría el año 1997 cuando el concepto de "marca personal" empezó a plantearse como algo real. El escritor estadounidense Tom Peters, especializado en gestión empresarial y conocido como el "gurú de los gurús", acuñó el término en un artículo llamado The Brand Called You, donde defendía que las personas debían empezar a competir como marcas individuales para destacar en el mundo profesional.

Lo cierto es que, casi 30 años después, el término es parte de nuestro día a día. En las propias facultades ya se apremia al alumnado a alimentar ese personal branding, especialmente a través de las redes sociales. Ya no es cosa solo de periodistas o expertos en marketing: cualquier profesional puede trabajar su marca personal en redes, vendiendo lo que sabe hacer y trabajando estratégicamente en la imagen que quiere proyectar.

Pero esta marca personal en redes, al igual que cualquier otra marca, puede ser susceptible de plagio. ¿Significa esto que debemos protegerla jurídicamente? ¿Es eso posible? Rosa Hernández, CEO de la empresa especializada en patentes y marcas Eurekate Ingeniería, arroja luz sobre el asunto: «Sí, puedes registrar tu marca personal, pero con matices importantes».

Qué es la marca personal

Diferentes autores han tratado de definir en los últimos años qué es exactamente eso de "marca personal". Para Hubert K. Rampersad, doctor en Filosofía y experto en marcas corporativas y personales, la marca personal es la autorrepresentación que proyecta una persona mediante sus acciones, conocimientos, valores, creencias y servicios que en realidad son otorgados a otros.

«Tu nombre en redes no es tuyo… hasta que lo registras» Rosa Hernández — CEO de Eurekate Ingeniería

Gracias a las redes sociales, muchos individuos construyen un verdadero imperio en su nombre, como vemos en el caso de muchos influencers. Sin embargo, la CEO de Eurekate Ingeniería subraya que «una marca personal no se protege por el hecho de existir o tener visibilidad en redes, sino registrándola como marca ante la Oficina Española de Patentes y Marcas».

«Tener seguidores no te protege. Tenerla registrada, sí», incide Hernández. Esto implica que tu nombre, si cumple ciertos requisitos, puede convertirse en un derecho exclusivo que te protege frente a terceros que intenten usarlo en tu mismo sector. Y es que de no ser así, da igual que lleves usándolo en redes sociales desde hace años; otra persona puede suplantarlo y beneficiarse de él: «Tu nombre en redes no es tuyo… hasta que lo registras».

Requisitos para proteger tu identidad en redes

Rosa Hernández aclara que no todos los nombres se pueden registrar como marca personal: «La ley exige que la marca sea distintiva, es decir, que permita diferenciarte en el mercado». Por ejemplo, explica, nombres demasiado genéricos o descriptivos suelen ser rechazados, porque no identifican a una persona concreta sino a una actividad.

La ley exige que la marca sea distintiva, es decir, que permita diferenciarte en el mercado. / Envato

Además, no puedes registrar un nombre si ya existe otro igual o similar en el mismo sector, porque generaría confusión. «Y algo importante: no solo se analiza si es igual, sino también si es similar fonética, gráfica o conceptualmente», apunta la experta.

Evitar riesgos

Ante todos los condicionantes que pueden determinar si tu marca personal es o no objeto de protección jurídica, lo mejor es acudir a fuentes especializadas como la empresa Eurekate Ingeniería, que te asesora en cada trámite y realiza un estudio previo para evitar problemas y rechazos.

«El problema no es solo que te rechacen la marca, es que puedes invertir en un nombre que legalmente nunca vas a poder proteger», declara la CEO de Eurekate. Por ello, afirma que «registrar sin estudiar antes es el error más caro que puedes cometer».

Registrar tu marca personal no es solo proteger un nombre. / Envato

La experta recuerda que «registrar tu marca personal no es solo proteger un nombre, es proteger tu reputación, tu negocio y todo el esfuerzo que hay detrás». Tal y como cuenta, han visto casos de profesionales que han tenido que cambiar su nombre, su web o incluso sus redes sociales porque alguien había registrado antes la marca.

«En conclusión: sí, puedes registrar tu marca personal, pero solo si cumple requisitos legales y nadie la ha registrado previamente. Y es clave hacerlo cuanto antes para evitar problemas», resume Rosa Hernández.

Eurekate Ingeniería puede ser tu aliado en este proceso. La compañía diseña estrategias adaptadas a cada proyecto, desde el estudio de patentabilidad, donde se analiza si la idea cumple los requisitos técnicos y legales, hasta el registro oficial, paso imprescindible para iniciar la comercialización con plena seguridad jurídica.

Contacta con Eurekate Ingeniería

Para consultar a los expertos de Eurekate es posible concertar una cita online sin coste o agendar una cita presencial en una de sus oficinas. Hasta este verano, la empresa estará presente en Salamanca, Madrid y Vigo, pero después mantendrá exclusivamente la sede de la ciudad olívica. Esta oficina se estrenó en agosto de 2025 y está ubicada en el número 19 de la calle Oporto, en pleno centro.