Fundación Celta y Down Vigo se unen a Mares Circulares para realizar una intervención en el Rio Lagares en Vigo
La jornada ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Vigo, Fundación Celta, Down Vigo, un total de 71 voluntarios
En total se han conseguido recoger un total de 220,82 kilos de residuos
Fundación Celta, Down Vigo y Coca-Cola reunieron el pasado 9 de abril a 71 voluntarios en la jornada de recogida de residuos organizada en el Rio Lagares de Vigo dentro del programa Mares Circulares, que en 2025 cumple ocho años desde que comenzó. Esta iniciativa ha contado con la colaboración también de Celta Integra Zelnova, Celta Experience , Asociación Juan María de Nigrán y el Ayuntamiento de Vigo.
Los voluntarios han recogido un total de 220,82 kilos de residuos, que han sido clasificados por la Asociación Chelonia para su reciclado. Además, todos los datos obtenidos serán recogidos, analizados e incorporados en la base de datos del proyecto. Esta información, que se suma a la monitorización en 1.163 puntos y recogida periódica desde la primera edición en 2018, es posteriormente puesta a disposición de investigadores y científicos para el desarrollo de nuevas propuestas innovadoras que tengan un impacto real en la conservación de los entornos marinos.
Para Down Vigo, participar en acciones de voluntariado es fundamental como vía de inclusión y compromiso social. Agradecemos enormemente la oportunidad de ser agentes activos en la sociedad a través de acciones como Mares Circulares. Las personas con Síndrome de Down y diversidad intelectual aportan valor añadido a la sociedad, cuidando el cuidado del entorno como ciudadanos/as comprometidos/as.
Por su parte, la Fundación Celta ha destacado que «la colaboración entre entidades y la implicación de la ciudadanía son esenciales para avanzar hacia entornos más sostenibles y responsables. Desde nuestra labor social entendemos el fútbol no solo como un deporte, sino como un motor de transformación capaz de generar hábitos positivos, también en el ámbito medioambiental. Participar en iniciativas como esta recogida de residuos nos permite reforzar valores fundamentales como el respeto, la responsabilidad y el compromiso con nuestro entorno».
Asimismo, la Fundación subraya que «acciones como esta demuestran que el deporte puede ser una herramienta poderosa para sensibilizar, educar y movilizar a la sociedad. Queremos agradecer especialmente el esfuerzo de todas las personas voluntarias, cuyo compromiso colectivo evidencia el impacto positivo que podemos lograr cuando trabajamos de manera conjunta».
Gema Domínguez, Gestora de Comunicación de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, ha destacado «la colaboración y las alianzas son claves para alcanzar metas tan ambiciosas como las que impulsa Mares Circulares, orientadas a avanzar hacia un entorno marino libre de residuos. Es imprescindible actuar para proteger estos ecosistemas y sensibilizar sobre la puesta en marcha de iniciativas que impulsen la economía circular. Tras ocho años de recorrido, el proyecto cuenta además con una valiosa base de datos que aporta información de gran interés para la comunidad científica y contribuye al desarrollo de soluciones frente a este desafío ambiental. Queremos reconocer especialmente el compromiso de los voluntarios, cuyo esfuerzo colectivo demuestra el impacto positivo que podemos generar trabajando de manera conjunta».
Desde su lanzamiento en 2018, Mares Circulares ha consolidado un recorrido que integra conocimiento, actuación y corresponsabilidad ciudadana en la región: 2.798 voluntarios han participado en 60 actuaciones en playas y en 10 intervenciones en espacios naturales protegidos, retirando 56,41 toneladas de residuos.
En el conjunto de España, Mares Circulares realizó 139 intervenciones en playas y entornos acuáticos en España durante 2025, con la movilización de 7.064 personas voluntarias y la retirada de 350 toneladas de residuos. Además, se llevaron a cabo 7 intervenciones en espacios naturales protegidos y 7.230 personas participaron en acciones de formación y sensibilización orientadas a acelerar la transición hacia la economía circular.
Sobre Mares Circulares
Mares Circulares, el programa de Coca-Cola en España y Portugal para la protección y conservación de entornos marinos y de su biodiversidad, da un paso más en su madurez como estrategia ambiental integral. Un modelo de intervención que actúa en tres ejes: sensibilización activa, conservación y regeneración de ecosistemas, y ciencia, innovación e investigación para generar impacto sistémico en la salud de mares y océanos.
Un modelo de alianza que conecta ciencia, administración y sociedad
Mares Circulares funciona como un laboratorio de colaboración público-privada, impulsado por Coca-Cola en España y Portugal, junto a Asociación Chelonia, Asociación Vertidos Cero, Fundación Ecomar y Liga para a Protecção da Natureza (LPN), y con la colaboración de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
“En Coca-Cola somos conscientes de que los envases son una parte fundamental de nuestro negocio, pero también sabemos que una gestión inadecuada puede derivar en problemas ambientales. Por ello, en 2018, pusimos en marcha uno de nuestros proyectos más ambiciosos, que nos permite de manera integral trabajar por la conservación de nuestros mares y océanos con una actuación que conecta el territorio con las personas”, afirma Esther Morillas, vicepresidenta de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia.
Mares Circulares está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas: ODS 12 (Producción y Consumo responsables), ODS 13 (Acción por el Clima), ODS 14 (Vida submarina) y ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos).
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